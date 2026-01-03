Isidre y Jordi Esteve afrontan otro Dakar con ambición

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Los leridanos Isidre y Jordi Esteve afrontan desde hoy una nueva edición del Dakar, la vigésima primera para el de Oliana y la duodécima para el de Lleida. Ambos comenzaron su andadura en el raid más duro del mundo sobre una moto, aunque desde hace años dieron el salto a las cuatro ruedas, Isidre en coches debido a un accidente que sufrió en 2007 y que le dejó parapléjico, y Jordi al volante de un camión. Ambos afrontan la séptima edición de la prueba por tierras de Arabia Saudí con el objetivo de acabar entre los quince primeros.

“Tenemos un proyecto muy ilusionante y muy sólido desde hace más de cuatro años con Toyota y Repsol, por eso tenemos esta motivación”, señaló Esteve, de 53 años, que no quiere obsesionarse con los resultados. “No tengo ninguna obsesión. Mi objetivo en el Dakar es ser más competitivo que nunca. Hay casi 25 pilotos que están en las estructuras oficiales con el objetivo de ganar. Nos gustaría estar con ellos, naturalmente”, comentó. No obstante, el piloto de Oliana es consciente de sus limitaciones respecto a los coches oficiales. “Creo que entre los cinco primeros no vamos a estar. Del quinto al décimo es muy complicado, pero nos gustaría estar más cerca del 10 que del 20. Tenemos equipo, tenemos coche, tenemos experiencia para estar entre el décimo y el vigésimo, pero debemos mantener el coche siempre en el mejor estado posible para estar ahí. Este año será importante tener una buena regularidad”, concluyó.

Jordi Esteve, de 58 años, afrontará su duodécima participación en el Dakar, la sexta compitiendo en camiones y la segunda consecutiva como único piloto. Después de que el año pasado estuviera muy cerca de acabar, el leridano afronta esta edición con el objetivo de “entrar entre los quince primeros de nuestra categoría. Creo que si no tenemos ningún problema mecánico grave lo podemos conseguir”, afirma el leridano, que estos días previos ha puesto a punto el DAF que pilotará junto a sus dos compañeros Quico Pardo y Jordi Pujol .

La edición número 48 del Rally Dakar comienza hoy y concluirá el 17 de enero. Contará con 13 etapas en las que cientos de pilotos, entre las categorías de coche, camión y moto, recorrerán casi 5.000 kilómetros en dos semanas, con un día de descanso de por medio.