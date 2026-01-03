Laia Bosch, tercera de Catalunya en ajedrez

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La ajedrecista de Mollerussa Laia Bosch consiguió una destacada tercera posición en el campeonato de Catalunya individual femenino, una liga cerrada entre seis jugadoras que se disputó entre el 27 y 29 de diciembre en Salou.

Como representante de la territorial de Lleida, Bosch se ganó el derecho a participar en la final catalana femenina junto a otras cinco participantes de toda Catalunya. La campeona fue Alba de Lomas, de Argentona, que consiguió cuatro puntos. En segunda posición quedó Elisabeth Riera, con 3.5 puntos; y la del Pla d’Urgell cerró el podio tras conseguir 2.5 puntos.

Esta tercera posición es un paso más en la progresión de la jugadora leridana, que el pasado diciembre también participó en el campeonato de España absoluto, donde consiguió quedar clasificada en la posición 90.