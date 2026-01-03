Llamamiento a la calma antes del derbi catalán

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Barça y Espanyol vuelven hoy a la competición con la celebración del derbi catalán en el RCDE Stadium (21.00). Un duelo de máxima exigencia para dos equipos en la zona noble de la tabla, cuya previa ha estado marcada por el regreso de Joan Garcia a la que fuera su casa y las medidas de seguridad adoptadas por el conjunto perico.

En medio de todo el ruido externo, el técnico del Barça, Hansi Flick, aseguró ayer en rueda de prensa que “el respeto es lo más importante en el fútbol, así que espero que todos se comporten de esa manera”. El gran protagonista de la previa ha sido, sin lugar a dudas, el portero de Sallent, Joan García, que hoy afronta su primera experiencia como visitante en Cornellà. El técnico alemán confesó que el derbi es “un partido especial” para el guardameta y destacó su buen momento de forma. “Está enfocado en el partido. Ha jugado una primera parte maravillosa en la que ha mostrado por qué la decisión fue correcta”, sentenció. Asimismo, la rivalidad no cegó a un Flick que enalteció a Manolo González y el buen momento del Espanyol, que vuelve del parón tras encadenar cinco victorias en Liga. “Es un partido muy interesante porque el Espanyol está haciendo un trabajo fantástico. Tengo que felicitar a Manolo porque su equipo está jugando muy bien”, remarcó un Flick que confirmó la presencia de Lamine Yamal y Dani Olmo en el RCDE Stadium.

Por otro lado, el técnico del Espanyol, Manolo González, destacó que “la gente animará y les digo que estén tranquilos. Si pasa algo, como que marque el Barça y lo celebran de una forma rara, no hay que entrar. Lo que está pasando aquí es que esperan que el Espanyol la cague para meterle mano por algún lado, pero estoy convencido de que eso no va a pasar”. Asimismo, González, que no entró a valorar el regreso de su exportero, advirtió que no va a aceptar lecciones morales. “Tengo amigos del Barça y se lo he dicho a uno, que no están para dar lecciones a nadie después de lo que pasó cuando Figo volvió al Camp Nou”, remarcó. El técnico perico tampoco se mostró muy contento con la designación del mataronense García Verdura, primer árbitro catalán en pitar un derbi, y aseguró que “si en un partido normal al árbitro se le está mirando, imagínate mañana. Imagina si el Espanyol sale beneficiado, es mejor irse de Catalunya si ocurre”, concluyó.

Carvajal apura los plazos para disputar la Supercopa

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal regresó ayer a los entrenamientos con el grupo más de dos meses después de someterse a una artroscopia en la rodilla derecha, y apura los plazos para disputar la Supercopa de España. Cabe recordar que el miércoles se enfrentarán el Barça y el Athletic y al día siguiente se disputará el derbi madrileño Real Madrid-Atlético. Por otra parte, el Rayo y el Getafe empataron anoche en Vallecas (1-1) en partido adelantado de la jornada 18 de LaLiga EA Sports.