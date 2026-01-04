Exposición y recogida de juguetes del Gardeny

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La UE Gardeny, que dentro de dos años cumplirá su 50 aniversario, inauguró ayer la exposición “UE Gardeny: Memòria col·lectiva d’esport i de barri” consistente en una recopilación de imágenes y fotos, acompañadas de texto, que repasan la historia de este emblemático club de futbol del barrio de la Mariola, que actualmente preside Emilia Cuenca. Entre los asistentes al acto destacó la figura de su exjugador más insigne, Miguel Rubio, que brilló en la UE Lleida tras sus inicios en el modesto club. También estuvo presente Luis Serrano, fundador del embrión que daría lugar a la UE Gardeny y persona importante en la historia de la entidad.

Además, el club organizó toda una serie de actividades como el tradicional partido benéfico, una clase de boxeo y una recogida de juguetes, tanto nuevos como usados, para niños de familias vulnerables.