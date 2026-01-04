El Hiopos se enfrenta esta tarde al Zaragoza con las entradas agotadas

El Hiopos Lleida tiene hoy (17.00) la oportunidad de confirmar el cambio de dinámica tras el valioso triunfo logrado el viernes en la pista del Morabanc Andorra, donde rompió una racha de seis derrotas consecutivas.

Recibe al Casademont Zaragoza, otro rival directo que llega con una victoria menos que los de Gerard Encuentra, un duelo que ha suscitado un gran interés entre la afición leridana, lo que ha provocado que se haya colgado el cartel de 'todo vendido' por primera vez esta temporada, y la cuarta en esta etapa ACB (también se llenó el curso pasado ante Barça, Madrid y Girona).

La victoria del viernes tuvo un significado especial, no solo por producirse lejos de casa, donde no ganaba desde hacía casi tres meses –lo hizo en el Palau Blaugrana en la segunda jornada–, sino porque llegó en el momento más delicado a nivel de resultados desde que el Hiopos compite en la Liga Endesa.

El equipo supo responder cuando más lo necesitaba, dando un paso adelante desde la unión del vestuario que reclamaron tanto su entrenador como el presidente, Albert Aliaga, en el brindis de final de año.

“Me voy orgulloso de los jugadores porque se han vaciado, demostrando su compromiso”, señaló Encuentra tras ganar en el Principat. Ese compromiso fue todavía más meritorio teniendo en cuenta las circunstancias físicas en las que llegaban algunos de los jugadores, como Walden, que apenas pudo entrenar, y Shurna. “Unión y compromiso”, destacó el técnico, satisfecho por la capacidad del equipo para sobreponerse a las dificultades.

Más allá del resultado, el triunfo permitió al Hiopos recuperar sensaciones y confianza tras semanas complicadas. “Cuando estás en una dinámica negativa siempre tienes miedo a cometer un error, ves la canasta más pequeña. Antes tirabas un triple con mucha más confianza y cuando vas perdiendo, esa confianza disminuye; o ese pase que antes veías claro, ahora dudas en darlo”, explicó el técnico.

Con ese impulso, el Hiopos encara con otra cara el reto de hoy frente al Zaragoza, consciente de que el desgaste sigue siendo alto. “Estamos reventados, tenemos molestias, estamos cansados, y estoy seguro de que habrá momentos que nos costará”, admitió Encuentra, que apeló de nuevo a la unión como principal fortaleza. “Nos tenemos que conjurar para hacernos fuertes en casa; tendremos que estar muy unidos con nuestra gente”, indicó.

El técnico también quiso poner en valor el papel de la afición, clave en este tramo de la temporada. “Tiene mucho mérito lo que hacen, que se desplacen y se hagan notar. Desde aquí solo puedo tener palabras de agradecimiento”, afirmó. Con ese respaldo y la confianza recuperada, el Hiopos busca hoy dar un paso más hacia la salvación con la sexta victoria, lo que supondría la mitad del objetivo.