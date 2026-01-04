Isidre y Jordi Esteve acaban la prólogo en el Top 30

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El Dakar 2026 arrancó ayer con una prólogo de 22 kilómetros, con salida y llegada en Yanbu (Arabia Saudí), que los participantes leridanos saldaron sin complicaciones. Isidre Esteve, que afronta su vigésima primera edición, concluyó en el puesto 29 en coches con un tiempo de 11 minutos y 58 segundos, a 1:10 minutos del primer líder de la prueba, el sueco Mattias Ekstrom. Por su parte, Jordi Esteve, en camiones, finalizó en la decimoctava plaza, a tres minutos y 24 segundos del vencedor, el neerlandés Mitchel van den Brink.

Al margen de la competición convencional también se disputa el Dakar Classic, en el que está enrolado un leridano, Josep Solé. El piloto de Lleida, de 61 años y con una larga trayectoria en pruebas de raids por España y Protugal, afronta su primera aventura en el Dakar al volante de un Mitsubishi Montero Proto, una réplica de los oficiales de RalliArt que adquirió en 2015 y que este año ya podía participar en la categoría Classic, donde no se prima la velocidad sino la regularidad. “No gana el que es más rápido, sino el que es más regular, el que logra ir a la velocidad que te marca la organización, ya que penaliza tanto si vas más rápido como si lo haces por debajo de lo que te dicen”, explica el leridano, que ayer completó la prólogo en la segunda posición de su categoría H3. “El objetivo no es el podio, sino acabar. Lograr la medalla de finisher ya sería un gran éxito”, asegura.

Por otra parte, el barcelonés Edgar Canet (Red Bull), el rookei del año pasado, se convirtió en el primer líder de motos, mientras que Carlos Sainz (Ford) comenzó con un octavo puesto en coches.