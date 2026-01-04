Sant Joan Garcia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça resolvió el derbi en el RCDE Stadium con una eficacia quirúrgica en el tramo final. Dos goles en apenas cuatro minutos, obra de Dani Olmo (86’) y Robert Lewandowski (90’), desmontaron el notable esfuerzo del Espanyol y consolidaron al conjunto azulgrana como líder de Primera División. El resultado castigó la falta de acierto local y premió la paciencia visitante.

Antes de que el marcador se moviera, el gran protagonista fue Joan Garcia. El guardameta del Barça, con pasado periquito, soportó un ambiente hostil marcado por silbidos y pancartas, pero respondió con una actuación sobresaliente. El Espanyol, intenso, ordenado y valiente, fue quien generó la mayoría de las ocasiones durante amplias fases del partido, aunque volvió a evidenciar su principal déficit: la falta de contundencia.

Superada la presión inicial, el Barcelona se hizo con el control del balón, pero de forma poco productiva. Le costó conectar con sus atacantes y apenas inquietó a un Dmitrovic cómodo bajo palos. La defensa blanquiazul cerró bien los espacios interiores y neutralizó los intentos de juego vertical del equipo de Flick. Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford arrancaron apagados, en un encuentro espeso y de ritmo bajo.

El guion empezó a cambiar cuando Roberto Fernández obligó a intervenir a Joan García. Poco después, Lamine Yamal avisó con un potente disparo al segundo palo y, antes del descanso, el portero azulgrana firmó una parada espectacular a un cabezazo de Pere Milla que parecía gol cantado.

Tras la reanudación, el Barcelona incrementó su vocación ofensiva. Koundé forzó la primera gran intervención de Dmitrovic, aunque las mejores oportunidades seguían siendo del Espanyol. Flick agitó el partido con la entrada de Pedri, Lewandowski y Olmo, mientras el conjunto local reforzaba su ataque con el regreso de Puado tras lesión. Eric Garcia tuvo el 0-1 en sus botas, pero su disparo a bocajarro lo sacó con mano fuerte Dmitrovic en un partido en el que brillaron los dos guardametas.

Con el derbi en su punto álgido y con el reloj presionando, Dani Olmo mató el choque. En el minuto 86, tras una asistencia de Fermín, Dani Olmo se revolvió en el área y desde la frontal clavó el balón en la cruceta. Dmitrovic no pudo salvar la diana. Con el Espanyol grogui, apareció Lewandowski. El polaco, que marcó su noveno gol en LaLiga, definió con elegancia otra jugada iniciada por Fermín. En cuatro minutos, el Barcelona desmontó al Espanyol y se llevó los tres puntos para afianzarse como líder de Primera División.

Barcelona amaneció teñida de carteles de apoyo al Espanyol

El derbi comenzó a disputarse ya de buena mañana, cuando se difundieron a través de las redes sociales imágenes de los cerca de 200 carteles con motivos blanquiazules reparatidos por toda Barcelona, incluida la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Fueron mensajes de apoyo al Espanyol que durante la madrugada se encargó de colocar mayoritariamente en marquesinas de autobús miembros de La Curva, uno de los grupos de animación blanquiazules.