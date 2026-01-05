El Mollerussa pierde y es colista

Publicado por D.TEJEDOR Creado: Actualizado:

Mal inicio de año para el Mollerussa que perdió ayer en Can Peixauet ante la Fundació Esportiva Grama, octavo clasificado, por 0-2 y cayó hasta la última posición de la tabla tras las victorias del Lleida y el Vic. Los del Pla d'Urgell estrenaron el 2026 con un partido igualado en el que mostraron una buena versión, pero los detalles y las segundas jugadas terminaron condenándolos. La Grama, por su parte, fue de menos a más y con dos goles de su máximo goleador, Fran Orellana, le arrebataron los tres puntos a un conjunto leridano que tan solo ha ganado un partido de los últimos siete.

El Mollerussa comenzó intenso y renovado. La presencia de Pepo en portería y Grifell en la zaga –dos de los fichajes de invierno– le ayudó a imponer su juego en los primeros minutos y a generar buenas ocasiones. Una de las más claras llegó en el minuto 5, obra de Òscar Dueso. El leridano remató desde el punto de penalti tras una recuperación de Roger Coll, pero fue incapaz de vencer a un Guiu Escobar que sacó una mano prodigiosa para mantener el 0-0. Tras este arreón inicial, la Grama cogió el ritmo del partido y empezó a generar oportunidades que era incapaz de materializar por el buen hacer de Pepo Campanera. No obstante, en el minuto 36, el guardameta del Mollerussa dejó un mal rechace dentro del área después de un disparo de Toledo que Orellana aprovechó para abrir el marcador (1-0). Tras el gol, los leridanos se recompusieron y, al filo del descanso, Canillo intentó sorprender a Guiu con un disparo de 35 metros, pero el guardameta reaccionó, tocó el balón con los dedos y terminó impactando en el travesaño.

En la reanudación, los del Pla d’Urgell siguieron dominando. Controlaron la posesión, aunque fueron incapaces de generar peligro en la portería del conjunto barcelonés. Su falta de acierto fue fatal y en el minuto 72, una pérdida en campo propio permitió que Orellana venciera desde el centro del campo a un adelantado Pepo Campanera que no pudo hacer nada para evitar que el atacante de la Grama firmara su doblete y aumentara la ventaja en el marcador (2-0).

En los minutos finales, Manel Cazorla hizo hasta cuatro cambios para intentar agitar el partido. El Mollerussa buscó reducir la diferencia con más corazón que cabeza, pero no pudo generar peligro. La Grama, por su parte, controló bien el tempo del partido y dejó correr el cronómetro para certificar así la primera derrota del Mollerussa en 2026. Una derrota dolorosa que deja a los del Pla d’Urgell en la última posición de la tabla con 12 puntos, a dos del Lleida que tras vencer a L’Escala por 2-0 marca la salvación con 14 puntos.

Manel Cazorla: “La imagen del equipo ha sido muy buena”

Tras la derrota, el técnico del Mollerussa, Manel Cazorla, aseguró que “la imagen del equipo ha sido muy buena. El partido se decide por detalles, pero ha habido fases en las que hemos sido mejores en los duelos y hemos robado muy alto. Nos ha faltado el último pase tras las recuperaciones altas y meter el balón en la portería, cosa que ellos consiguieron”. El técnico también habló sobre las incorporaciones, asegurando que “con el mercado abierto siempre has de estar atento, pero con el objetivo de que mejore lo que tenemos”.