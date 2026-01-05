Victoria para arrancar el 2026

El Pons Lleida no pudo comenzar mejor el 2026 que con una victoria tan contundente como balsámica sobre el Reus Deportiu (4-1), en un partido marcado por una nefasta actuación arbitral y que permite a los listados romper una racha de cinco derrotas seguidas y coger aire de cara a la segunda vuelta.

El partido fue una guerra física, con muchos contactos y poco juego, sobre todo por parte de un Reus que propuso muy poco y se encomendó a la efectividad de su referente ofensivo, Martí Casas. El de Mataró, que fue el verdugo de los listados en la final de Copa del Rey del año pasado con un póker de goles, fue el primero en avisar con un sutil toque a pase de Julià al que respondió perfectamente Xavi Bosch, que iba a ser uno de los protagonistas del partido.

El Pons Lleida dominaba pero sin crear excesivo peligro, más allá de lanzamientos lejanos. En uno de ellos llegó el primer tanto local, obra de Moncusí, que estuvo muy atento para recoger el rechace de Ballart a disparo de Nico Ojeda. El Reus, que necesitaba ganar para aspirar a ser cabeza de serie en el sorteo de Copa, reaccionó y rozó el tanto en acciones de Jansà y Oruste, que se toparon de nuevo con un pletórico Xavi Bosch, que se exhibió poco después con una doble parada increíble. La exhibición del exmeta del Alpicat no se quedó ahí, ya que en el minuto 20 le detuvo un más que riguroso penalti a Martí Casas, rechace incluido, y tras el 2-0 anotado por Darío Giménez al culminar un contraataque de manual, le paró una falta directa a Carles Casas.

La segunda mitad arrancó eléctrica. El Reus se metió en el partido con un tanto de Jansà a los dos minutos, tras aprovechar un rechace, y poco después Gabarró desaprovechaba una directa por la décima falta visitante. El partido entró en un toma y daca. Darío y Miguélez avisaron antes de que este último sirviera para que Moncusí firmara el 3-1. El de Cassà volvió a marcar segundos después, pero los colegiados, que fueron el jugador número 6 del Reus, lo anularon alegando que había rematado con la pierna.

El Pons Lleida no bajó el ritmo y tuvo ocasiones suficientes para incrementar aún más su cuenta. El propio Moncusí se plantó en dos ocasiones solo ante Ballart, que le adivinó las intenciones, lo mismo que hizo poco después en una doble acción de Ciocale y otra de Badia. Xavi Bosch también siguió con su lucimiento personal, ayudado en ocasiones por los palos, evitando que el Reus lograra reengancharse al partido.

En el tramo final, con los nervios a flor de piel, los jugadores del Reus perdieron los papales. Jansà, tras golpear a Ojeda, fue excluido, igual que Julià por protestar. El cuadro tarraconense tuvo que jugar en inferioridad los dos últimos minutos y Garcia optó por hacerlo sin portero con un resultado nefasto, ya que los listados recuperaron la bola y Gabarró, a puerta vacía, certificó una victoria que vale oro y que rompe una racha de cinco derrotas seguidas antes de afrontar la segunda vuelta.

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, valoró el triunfo como una victoria “de prestigio” tras un partido “muy largo, muy intenso y que ha costado muchísimo”. Amat explicó que el encuentro estuvo condicionado desde el inicio por los problemas de iluminación en el pabellón, una situación que, según denunció, “no es nueva”. “Las luces necesitan enfriarse para poder encenderse y eso ha provocado que empezáramos 20 minutos tarde. Creo que tendríamos que dar un pasito adelante porque estas situaciones afectan”, señaló.

El triunfo también supone un alivio en lo anímico, tras cinco derrotas seguidas. “Un poco de alivio sí, porque esto no para y la semana que viene toca otra batalla. Necesitábamos los tres puntos para romper esta dinámica si queremos estar en la parte media-alta, que es donde queremos estar. Y qué mejor que hacerlo contra un Reus”, afirmó Amat.