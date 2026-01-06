Ajedrez en Navidad, un clásico en Pardinyes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Genís Satorra, del Club Escacs Santpedor, se impone en la tercera edición del torneo infantil de Navidad del Club Escacs Pardinyes con un 7 de 7. El podio lo cerraron Francesc Morancho, del colegio Santa Anna, y Eloi Canales, del Club Escacs Pardinyes, que terminaron en segunda y tercera posición, respectivamente.

El Centre Cívic de Pardinyes fue la sede, por tercera vez consecutiva, de la competición navideña organizada por el club leridano y que reunió a 45 niños, 24 de los cuales no federados, de toda Catalunya.