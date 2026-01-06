El Hiopos Lleida intensifica la búsqueda de un base

La derrota de este domingo ante el Casademont Zaragoza ha supuesto un duro revés para un Hiopos Lleida que de haber ganado habría dado un paso de gigante hacia la permanencia, situándose con seis victorias y un colchón de tres sobre las posiciones de descenso. Un panorama idílico a estas alturas para afrontar el doble desplazamiento seguido a Canarias, este sábado ante el Tenerife y siete días después frente al Gran Canaria, justo antes de recibir al San Pablo Burgos en el Barris Nord. Este partido contra el cuadro castellano se convierte en toda una final, salvo que los leridanos no den la campanada y ganen alguno de los dos partidos en las islas.

El Hiopos volvió a evidenciar frente al Zaragoza las carencias que le habían llevado a encadenar seis derrotas, y que frente al Andorra logró enmascarar para sumar una victoria balsámica. La falta de un director juego que sepa mover al equipo y saque ventajas para sus compañeros se hace cada día que pasa más patente. Ni Walden, que problemas físicos al margen está muy por debajo del nivel de la pasada temporada, ni Zoriks, que no se ha adaptado aún a la velocidad con la que se juega en la ACB, aportan prácticamente nada, lo que ha obligado a Encuentra a parchear esta posición desde la primera jornada con Agada y Batemon, dos jugadores que se han mostrado excesivamente individualistas, en especial el nigeriano.

Es por ello que el club está intensificando la búsqueda de un base que aporte dinamismo y frescura a un equipo que parece colapsado por la situación. Después de la mala experiencia con Xavier Castañeda, que tras anunciarse el acuerdo tuvo que dar marcha atrás porque el estadounidense no pasó la revisión médica, la dirección técnica busca a un jugador que dé garantías y mejore lo que hay, ya que la situación económica no está tan boyante como para hacer dispendios extras.

Pese a que solo ha sido capaz de ganar uno de los últimos ocho partidos, el Hiopos está con el mismo balance que la pasada temporada cumplida la jornada 14, aunque en una situación mejor, ya que el descenso entonces estaba a solo una victoria. Actualmente tiene dos triunfos de margen sobre la zona peligrosa –y cuatro sobre el colista– y a solo una de la novena plaza.