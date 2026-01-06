Isidre Esteve lidera una ‘rebelión’ contra la FIA

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El piloto de Oliana Isidre Esteve y el aventurero y presentador Jesús Calleja encabezaron ayer una rebelión contra la FIA por el orden de salida en el Dakar 2026, aunque también participaron Laia Sanz y Nandu Jubany, protestando ante Jerome Roussel, director de Cross Country de la FIA, por un problema que viene de lejos. Y es que en la categoría de coches el orden de salida se dirime con un primer grupo que componen los pilotos de Ultimate (T1+ y T1 de dos ruedas motrices) con un tiempo que entre en el 110% del crono del ganador. Así, se sitúan los 10 primeros de las otras categorías de rallys (Stock, Challenger, SSV y camiones) y después de ellos el resto de pilotos de Ultimate.

“Tengo que ser correcto al hablar ahora con vosotros... pero hay cosas que no pueden ser y esta es una de ellas. No puedes terminar el 25 y salir el 70 porque entonces piensas ¿para qué corro?”, le dijo Esteve a Roussel. “Salen delante nuestro 40 pilotos más lentos. ¿Resultado? Todo el rato en el polvo, no veíamos la pista... Super peligroso ¿Seguridad? Ni seguridad ni leches. Aquí la seguridad no existe”, declaraba indignado el leridano. Antes incluso de la reunión, la FIA ya hizo un gesto ante los ‘rebeldes’: aumentar el margen del 110 al 117%. Esto hará que, aproximadamente, de incluir 25 pilotos se pase a 38 en ese grupo inicial.

Por lo que respecta a la segunda etapa, una especial de 400 km disputada entre Yanbu y AlUla, el australiano Daniel Sanders, defensor del título en motos, y el catarí Naser Al-Attiyah, se encaramaron al liderato.

En cuanto a los leridanos, Isidre Esteve acabó la etapa en el puesto 50 y bajó once posiciones en la general, ya que ahora ocupa la 40. Jordi Esteve, en camiones, acabó la etapa en el puesto 27 y en la general está ahora en el 22. En el Dakar Classic, Josep Solé ocupa el puesto 44 de la general y segundo de su categoría.