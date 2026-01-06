Monsalvo, nuevo director deportivo del Atlètic Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida hizo oficial ayer la contratación de Alberto Monsalvo como nuevo director deportivo del club, un movimiento que se enmarca dentro del proceso de renovación de la estructura profesional impulsada por el nuevo presidente, Xavi Bartolo, al que sustituye en el cargo el técnico aragonés.

Monsalvo, que será presentado mañana, tiene 44 años y llega del Utebo, también de Segunda RFEF, donde ejercía las mismas funciones. Anteriormente, entre 2017 y 2020, formó parte del cuerpo técnico del CD Ebro, de la antigua Segunda B, primero como entrenador de porteros y posteriormente como auxiliar, si bien más adelante, entre 2021 y 2023, ejerció como director deportivo del mismo club en Segunda RFEF.

La prioridad inmediata será la de cerrar los movimientos del mercado de invierno para reforzar al equipo de Gabri y empezar a planificar el proyecto deportivo de futuro.