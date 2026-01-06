Reconocimiento a los mejores del Alt Urgell

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d'Urgell celebró ayer el acto de Reconeixement d'Esportistes 2025 en el que premió un total de 27 deportistas del Alt Urgell. Entre los más destacados se encuentran los piragüistas Miquel Travé, medalla de bronce en la final del Mundial de Ausburgo, Manel Contreras, bronce en el Mundial de eslalon y kayak cross júnior/sub 23, Anna Simona, oro en el Mundial de eslalon y kayak cross júnior/sub 23 en la modalidad de cross júnior e individual; y Jan Vicente, plata en el Mundial de eslalon y kayak cross júnior/sub 23 . También el técnico del Jairis de baloncesto femenino, Bernat Canut, que ganó la Copa de la Reina 2025, y la campeona de Trial las Naciones con España, Laia Pi. Además, reconoció al Club Cadí Canoe Kayak que ganó el Campeonato de España de Juegos Paralímicos de eslalon, quedó segundo en la Liga kayak y fue tercero en la Liga de eslalon olímpico.