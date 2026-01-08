Actos del CB Pardinyes por su 60 aniversario

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El alcalde, Fèlix Larrosa, y el concejal de Deportes, Jackson Quiñones, recibieron ayer en la Paeria al CB Pardinyes para celebrar una reunión en la que la entidad presentó a los dirigentes municipales los actos previstos para su 60 aniversario, que celebran este 2026.

La entidad presidida por Pere Roqué, uno de los representantes del club ayer en la reunión, tiene previstos diversos actos durante los 12 meses de celebración. Entre ellos, destacan dos mesas redondas: una llamada ‘La inclusió a través de l’esport’, en la que se tratará el papel integrador del club; y otra bajo el lema ‘De Pardinyes a l’ACB’, dedicada a los deportistas formados en el club que han llegado a la máxima categoría del baloncesto estatal. Además, en octubre se celebrará la habitual presentación de los equipos que forman la entidad.