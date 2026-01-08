El Cadí pierde y cae en zona peligrosa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu sigue coqueteando con el descenso después de encajar ayer la décima derrota del curso (92-83), esta especialmente dolorosa al ser ante un rival directo como el Joventut. Las urgelenses desperdiciaron nueve puntos de renta en el segundo cuarto y cierran la primera vuelta empatado con el penúltimo.

El partido arrancó muy igualado, con el Joventut mandando casi siempre pero con ventajas que no superaron nunca los cuatro puntos (16-12, m.7), momento en el que el Cadí firmó un parcial de 0-6, con un triple de Gonzales y un 2+1 de Raventós, que le dio la vuelta al luminoso (16-18), que presentó un 19-21 al final del cuarto.

El segundo asalto comenzó muy igualado y con los dos equipos intercambiándose el mando del marcador. El Cadí castigaba mucho bajo canasta, ante la facilidad defensiva verdinegra, y empezaba a lucirse desde los 6,75. Con 27-26, las leridanas firmaron otro parcial de 1-11 que les dio la máxima ventaja, nueve tantos (28-37), con Niare haciéndose grande en la pintura y Gonzales acribillando desde el perímetro. Tras un intercambio de triples (31-40), el Joventut reaccionó y con un 10-4 final logró llegar al descanso con el partido igualado (41-44).

El duelo volvió a equilibrarse en la reanudación, con constantes alternancias. El Cadí logró recuperar los tres puntos de renta (44-47), pero poco le duró la alegría, ya que el Joventut asestó un golpe que marcaría el desenlace final a base de triples que le permitió alcanzar la máxima renta en todo el partido, 14 tantos (66-52), tras completar un demoledor parcial de 22-5.

Las verdinegras, lideradas por Lamana y Dembele desde el perímetro y Ebo haciendo estragos en la pintura, estaban viendo el aro muy grande y el Cadí sufría en cada ataque. Isaac Fernández se encomendó a Raventós, la más clarividente ayer de las leridanas, y con su energía y clase hizo reaccionar al equipo. Dos triples y un 2+1 de la base de Santa Eulàlia de Riuprimer contribuyeron a paliar la sangría y con un parcial de salida en el último asalto de 13-22, el Cadí logró situarse a solo tres puntos (79-76), con algo más de tres minutos aún por jugarse.

Los triples de Sivka y Dembele no enfriaron los ánimos y el Cadí se mantuvo a 5 puntos (85-80), pero una pérdida sacando de banda tras tiempo muerto de Fernández acabó sentenciando un duelo con muchos altibajos.