BALONCESTO
El Cadí pierde y cae en zona peligrosa
Cierra la primera vuelta empatado con el penúltimo clasificado. Un mal tercer cuarto fue clave en la derrota
El Cadí La Seu sigue coqueteando con el descenso después de encajar ayer la décima derrota del curso (92-83), esta especialmente dolorosa al ser ante un rival directo como el Joventut. Las urgelenses desperdiciaron nueve puntos de renta en el segundo cuarto y cierran la primera vuelta empatado con el penúltimo.
El partido arrancó muy igualado, con el Joventut mandando casi siempre pero con ventajas que no superaron nunca los cuatro puntos (16-12, m.7), momento en el que el Cadí firmó un parcial de 0-6, con un triple de Gonzales y un 2+1 de Raventós, que le dio la vuelta al luminoso (16-18), que presentó un 19-21 al final del cuarto.
El segundo asalto comenzó muy igualado y con los dos equipos intercambiándose el mando del marcador. El Cadí castigaba mucho bajo canasta, ante la facilidad defensiva verdinegra, y empezaba a lucirse desde los 6,75. Con 27-26, las leridanas firmaron otro parcial de 1-11 que les dio la máxima ventaja, nueve tantos (28-37), con Niare haciéndose grande en la pintura y Gonzales acribillando desde el perímetro. Tras un intercambio de triples (31-40), el Joventut reaccionó y con un 10-4 final logró llegar al descanso con el partido igualado (41-44).
El duelo volvió a equilibrarse en la reanudación, con constantes alternancias. El Cadí logró recuperar los tres puntos de renta (44-47), pero poco le duró la alegría, ya que el Joventut asestó un golpe que marcaría el desenlace final a base de triples que le permitió alcanzar la máxima renta en todo el partido, 14 tantos (66-52), tras completar un demoledor parcial de 22-5.
Las verdinegras, lideradas por Lamana y Dembele desde el perímetro y Ebo haciendo estragos en la pintura, estaban viendo el aro muy grande y el Cadí sufría en cada ataque. Isaac Fernández se encomendó a Raventós, la más clarividente ayer de las leridanas, y con su energía y clase hizo reaccionar al equipo. Dos triples y un 2+1 de la base de Santa Eulàlia de Riuprimer contribuyeron a paliar la sangría y con un parcial de salida en el último asalto de 13-22, el Cadí logró situarse a solo tres puntos (79-76), con algo más de tres minutos aún por jugarse.
Los triples de Sivka y Dembele no enfriaron los ánimos y el Cadí se mantuvo a 5 puntos (85-80), pero una pérdida sacando de banda tras tiempo muerto de Fernández acabó sentenciando un duelo con muchos altibajos.