Baqueira Beret presenta la prueba que abrirá el Freeride World Tour 2026

Baqueira Beret presentó ayer en Madrid la quinta edición del Freeride World Tour Baqueira Pro by Movistar, prueba que abrirá el certamen entre el 16 y el 21 de enero en la Val d’Aran y Valls d’Àneu. El acto contó, entre otros, con los riders Abel Moga y Maria Castellví, así como la leyenda del freeride español el aranés Aymar Navarro, ya retirado. Durante la convocatoria, también se ha informado sobre la celebración de la Copa de Europa de Slalom FIS de esquí alpino, prevista en Baqueira Beret los días 3 y 4 de febrero de 2026.

El aranés Abel Moga, que competirá por tercera vez en la cita leridana, destaca el valor de competir en casa. “Baqueira es mi casa y donde he esquiado toda mi vida, así que afronto esta prueba con muchas ganas. El Bacivèr es un escenario espectacular y, si las condiciones acompañan, esperamos vivir un gran evento de freeride”, afirmó el esquiador de Vielha, que ya sabe lo que es subir al podio en la prueba.

Por su parte, el presidente de RFEDI-Spainsnow, el también aranés May Peus, cerró el acto valorando en su justa medida tanto el FWT como la Copa de Europa de esquí alpino, así como a Baqueira por el impulso que da a este deporte a nivel competitivo.