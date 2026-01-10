Gerard Piqué se convierte en protagonista mientras se retrasa el Andorra vs Cultural por nieve

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El encuentro de la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion entre el FC Andorra y la Cultural y Deportiva Leonesa, previsto para hoy a las 16:15 horas en el Nou Estadi de la FAF, ha sufrido un retraso de más de dos horas, el nuevo horario será a las 18:30 horas —y ha estado cerca del aplazamiento— debido a la intensa nevada caída en el Principado.

LaLiga solicitó al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la suspensión del partido por las adversas condiciones meteorológicas, después de que Andorra amaneciera con cerca de 30 centímetros de nieve. “Debido a la intensa nevada que afecta al terreno de juego, se va a solicitar la suspensión y aplazamiento del Andorra-Cultural”, confirmó la patronal a través de la red social X.

Sin embargo, la voluntad de ambos equipos por disputar el encuentro mantuvo viva la opción de jugarlo este mismo sábado, especialmente ante la dificultad de encontrar una nueva fecha: la Cultural se mide el martes al Athletic Club en los octavos de final de la Copa del Rey, mientras que el Andorra jugará el miércoles los cuartos de la Copa Catalunya ante el Europa.

La imagen más destacada de la jornada la dejó Gerard Piqué. El presidente y propietario del club tricolor se unió desde primera hora a los empleados del Andorra para retirar la nieve del césped, pala en mano, e incluso hizo un llamamiento a la ciudadanía para colaborar, un gesto que el club destacó en sus redes sociales.