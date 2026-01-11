El Barça busca el primer título

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Barça y Real Madrid disputan hoy en el King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí), a las 20.00 (Movistar Plus+), la final de la Supercopa de España, con un título que por cuarta vez consecutiva se juegan ambos rivales y con el foco puesto en ver si Lamine Yamal y Kylian Mbappé están en los onces iniciales o no, al llegar tocados a la gran cita. Tras golear al Athletic Club (5-0) en la primera de las semifinales, y por el estado de forma actual de ambos equipos, con el Real Madrid sufriendo más para tumbar al Atlético (1-2), es más favorito el equipo de Hansi Flick. El conjunto azulgrana es el rey de la competición, ya que la ha ganado 15 veces, la última el pasado año y ante el Real Madrid, al que goleó por 5-2.

Flick señaló que valoran “mucho jugar la final contra el Real Madrid”. “Es un Clásico y podemos ganar un título. Lo que quiero ver es lo mismo que contra el Athletic, cuando jugamos como un equipo, como una unidad. Queremos demostrarlo en el campo”, dijo. “Queremos ganar la final. Antes del Athletic, dos partidos nos separaban de ganar el primer título de esta temporada. Y ahora solo hay un partido más. Son 90 minutos para darlo todo, el 100%. Quiero que actuemos como un equipo”, recalcó.

Cuando le preguntaron por Mbappé, comentó: “En este momento, es el mejor delantero”, aunque adelantó que no tendrán un plan diferente para pararle. “¿Cuántos Clásicos hemos jugado en los últimos años? ¿Cuántos ganamos en el último año y medio? Perdimos uno. Sé que (Mbappé) es un buen jugador, pero nos centramos en nuestra filosofía. Y queremos jugar como el Barça, y el estilo del Barça es diferente al estilo de Real Madrid”, añadió. A pesar de la diferente actuación de ambos equipos en las semifinales de la competición, no cree que haya un favorito. “Una final es diferente, una final es una final y un partido contra el Real Madrid es totalmente distinto”, manifestó.

Tampoco cree el técnico del Real Madrid Xabi Alonso que haya un claro favorito en este Clásico. “Es un partido de fútbol, es una final, todo puede pasar. Estamos centrados en lo que podemos hacer nosotros, en cómo nos tenemos que preparar y en cómo tenemos que jugar el partido de mañana”, afirmó.

El Girona materializó ayer su segundo triunfo consecutivo en Liga al imponerse por 1-0 al Osasuna con un solitario gol de Vanat que lo catapulta a la duodécima posición. Por otro lado, el Villarreal venció al Alavés y se consagra en la zona Champions. El Oviedo empató a uno ante el Betis, igual que el Valencia frente al Elche. En Segunda, el Zaragoza rompió su mala racha con un triunfo frente al líder, el Racing, por 2-3; y el Andorra empató ante la Cultural Leonesa (1-1) después de que los aficionados retiraran la nieve del terreno de juego.

“Las relaciones con el Madrid están rotas”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, afirmó en el cóctel de bienvenida de la cena de la RFEF con motivo de la final de la Supercopa de España que “las relaciones con el Real Madrid son muy malas y ahora mismo están rotas. Siempre se pueden reconducir, pero ahora están así”.

El fichaje de Cancelo, oficial mañana

La incorporación del lateral portugués Joao Cancelo no se hará oficial hasta mañana lunes, después de que el jugador haya pasado la preceptiva revisión médica. Unos tests médicos que estaban previstos inicialmente para el viernes, como confirmó el propio presidente Laporta en TV3 el pasado jueves, pero que finalmente se han trasladado a mañana.

“Lamine es muy joven y no estuvo acertado”

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal dijo en referencia a las declaraciones del año pasado de Lamine Yamal, asegurando que el Real Madrid siempre roba que “Lamine es un chico joven y no estuvo acertado pero sin más. Cada uno intenta defender lo suyo”.