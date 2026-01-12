Empate agónico e insuficiente

Publicado por MOISÉS CAMUÑAS Creado: Actualizado:

Otra oportunidad perdida. El Mollerussa dejó escapar dos puntos en un duelo directo ante el Europa B (2-2), en un partido que bien puede semejarse a su temporada. Se pasó de la ilusión tempranera al golpe de realidad y, tras eso, a un orgullo final para evitar un naufragio importante. El empate deja al Mollerussa cerrando la primera vuelta como colista, con 13 puntos y a dos de la salvación que marca el propio Europa B, pero también con la sensación de que aún respira y que queda mucha competición.

El encuentro no pudo arrancar mejor para los del Pla. Apenas se había acomodado el público cuando Canillo forzó un penalti tan claro como madrugador tras un saque de banda en largo. Guillem Porta, sin temblores, lo transformó para firmar el 1-0 en el primer minuto de juego. Durante un buen tramo del primer acto, el Mollerussa tuvo el partido donde quería y pudo ampliar distancias. Faltó el acierto en dos pases de Scuri, que de haber encontrado a Folch habrían servido para ampliar la ventaja. El planteamiento del Mollerussa fue dar la iniciativa al Europa B, que estuvo dirigido desde el banquillo por su segundo tras la sorprendente marcha de su entrenador, Joan Piñol, y salir en transiciones verticales. Algo que casi salió a las mil maravillas. Pero los visitantes empezaron a crecer con balón y avisaron antes del descanso. En el 43, una buena combinación dejó a Sergi Hernández, capitán visitante, que remató alto.

La segunda parte arrancó como la primera, con gol, pero esta vez en la portería local, en un disparo ajustado de Anglès para empatar (1-1). Fue un jarro de agua fría para un Mollerussa al que le costó reaccionar. El momento clave llegó en el minuto 60. Alpha, ya amonestado, cayó en el área un pase de Franki. El árbitro interpretó un piscinazo y le mostró la segunda amarilla. Expulsión muy protestada, pero que dejó al Mollerussa con diez y al público encendido. Lamin, suplente tras su flojo encuentro ante la Grama, salió para ponerse en punta.

Con la superioridad numérica, el Europa B encontró premio. En el 76, una triangulación precisa acabó con un centro raso desde línea de fondo que Marc Fuster convirtió en el 1-2. Parecía la puntilla, pero el Mollerussa no se rindió. Con juego directo y corazón, el equipo de Cazorla encontró oro entre el barro. Ya en el añadido, Scuri volvió a desbordar por la derecha y su centro acabó en la red tras tocar en Lamin y el defensa Javi López (2-2). Todavía hubo para más. En la siguiente acción, Lamine tuvo el 3-2 tras un pase de Porta, pero su definición ante Álvaro se fue por encima de la portería, dejando escapar un triunfo que hubiera sido de oro.

Manel Cazorla: “La sensación es de haber perdido dos puntos”

El técnico local, Manel Cazorla, reconoció irse “con la sensación de que hemos perdido dos puntos. Pudimos matarlo en los primeros 15 o 20 minutos, pero no elegimos bien”. Sobre la expulsión de Alpha, dijo que “no entraré a valorar la acción del árbitro, porque es una persona y todos nos equivocamos. Él lo sabe, pero nos ha condicionado”. Aun así, elogió que “nos lo hemos dejado todo. Un equipo que está muerto no le da la vuelta al marcador ni tiene la opción de hacer el 3-2 en la última jugada. Que nadie nos dé por muertos, porque tendrá sorpresas”.