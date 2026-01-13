Un sueño intercontinental

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Presente en el campo de fútbol del Recasens, donde empezó su trayectoria en el fútbol femenino hace 11 años, la centrocampista de Puiggròs Alba Caño contempló el duelo entre el AEM y el Barça B (2-2), sus dos exequipos, antes de poner rumbo a Estados Unidos para empezar a trabajar con el Boston Legacy de la National Women's Soccer League. “Ha sido un partido muy especial. Todas las veces que he jugado ante el AEM han sido especiales de algún modo, ya que era una forma de estar cerca de mi familia y regresar a un lugar en el que siempre fui muy feliz”, apuntó la leridana.

Caño, que firmó con el Boston hasta 2027 en julio y ha jugado cedida en el Barça media temporada, cruzará el charco para convertirse en una de las figuras del joven proyecto americano y lo hará con el objetivo de adaptarse a una vida nueva. “Mi misión es adaptarme a estar tan lejos de casa y a un fútbol nuevo. También quiero ser feliz porque si allí estoy bien, tarde o temprano llegará mi mejor rendimiento”, añadió. La centrocampista de Les Garrigues se unirá a un proyecto nuevo y ambicioso. El equipo, heredero del antiguo BOS Nation FC, fue renombrado este 2025 y se estrenará en la máxima división del país este año con el objetivo de “establecerse en la Liga y mantener la categoría”. Esto fue, según Caño, una de las grandes razones por las que decidió firmar por un club que se encuentra a casi 6.000 kilómetros de su Puiggròs natal. “Tras hablar con mi familia, me di cuenta de que era una buena oportunidad de futuro. El director deportivo, Domènec Guasch, me presentó muy bien el proyecto y me llamó mucho la atención que se formara desde cero y que fuera en Estados Unidos, ya que supone un cambio cultural muy grande que me irá bien tanto a nivel deportivo como personal”, explicó la futbolista de 22 años.

Con esta decisión, Caño deja atrás casi toda una vida dedicada al Barça. Una etapa que empezó en 2018 y que la llevó de convertirse en una de las primeras jugadoras en vivir en La Masía, a ganar 2 Ligas y 1 Copa con el mejor equipo del mundo. Aunque, a pesar de todos los títulos y éxitos conseguidos a lo largo de siete años y medio, la leridana siempre se quedará con haber vivido “los mejores años” de su vida hasta la fecha. También recordó su etapa en el Garrigues y el AEM, la base de todo lo que le ha llegado después. “En el Garrigues fui muy feliz porque jugaba con mis amigos. Cuando llegué al AEM fue la primera vez que estaba en un equipo todo de chicas e hicimos historia después de ganar una Liga masculina. Recuerdo mucho a nuestro entrenador, Dani Rodrigo, y toda esa temporada, que fue de película”, remarcó.

Ahora, en el horizonte, tiene un nuevo reto. Cambiar de vida y de fútbol. Un giro de 180 grados que afronta con la tranquilidad de haber cumplido un sueño. “Si pudiera hablar con la Alba que empezó a jugar con 4 años le diría que ha cumplido su sueño de jugar en el Barça”, destacó. También con la ambición de seguir creciendo y con la seguridad de que “a esa Alba aún le quedan muchos años de fútbol y muchas cosas por aprender”.