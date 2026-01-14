Nani Roma da el gran golpe y se coloca líder con Carlos Sainz segundo

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El piloto catalán Nani Roma (Ford) se colocó ayer nuevo líder del Rally Dakar, en la categoría ‘Ultimate’, tras finalizar sexto en la novena etapa, que dejó el triunfo del polaco Eryk Goczal (Toyota), mientras que Carlos Sainz (Ford), séptimo en la línea de meta, se aupó hasta la segunda posición de la clasificación general a menos de un minuto del liderato. Los pilotos españoles de Ford fueron los grandes triunfadores de la novena etapa del Dakar, de 410 km cronometrados de Wadi Ad Dawasir hasta el campamento refugio en la primera parte de la etapa maratón. La estrategia del lunes, para no abrir pista ayer, funcionó a la perfección y ambos dieron el gran golpe a la carrera.

Roma y Sainz aprovecharon los problemas en la navegación de sus principales rivales en la general, Nasser Al-Attiyah (Dacia), que ahora es tercero en la general, y Mattias Ekström (Ford), quinto, perjudicados por salir delante. Tras los 410 kilómetros de especial, Eryk Goczal fue el más rápido para llevarse la victoria, por delante de Michal Goczal (Toyota) y el australiano Toby Price (Toyota).

En motos, el español Tosha Schareina (Honda) se hizo con el triunfo de la etapa –el tercero en esta edición– y le metió más de 4 minutos a Daniel Sanders (KTM), segundo en el día, y casi 12 a Luciano Benavides (KTM), que pierde el liderato de la general, cae al tercer lugar, en beneficio del australiano. El valenciano se queda ahora cuarto a 15 minutos de la cabeza en la lucha por el ‘Touareg’, que sigue estando muy difícil.

Por lo que respecta a los leridanos Jordi Esteve entró en el puesto 19 en camiones y sigue primero en T52, mientras que Josep Solé en Classic sigue segundo en H3.