Pelea a puñetazos y 6 expulsados tras el partido Pinyana-Bellvís de Tercera Catalana

El partido entre el Pinyana 2021 y el Bellvís disputado el pasado domingo, correspondiente a la decimocuarta jornada del Grupo 14 de Tercera Catalana y cuyo resultado fue de 6-3, acabó con una trifulca entre jugadores de ambos equipos, seis expulsados –dos del Pinyana y cuatro del Bellvís–, invasión de campo por parte del público y requirió la presencia de los Mossos d'Esquadra.

Los incidentes se desencadenaron nada más finalizar el partido y cuando los jugadores enfilaban ya el camino de los vestuarios. El árbitro hizo constar en el acta que al finalizar el encuentro se produjo una pelea multitudinaria con gente de la grada dentro del terreno de juego. Dejó claro también que no sufrió por su integridad física y que incluso el delegado de campo le escoltó a la hora de abandonar el terreno de juego.

Los jugadores expulsados, todos ellos en los incidentes posteriores al partido y según el acta arbitral, fueron por parte del Pinyana 2021 A.C.C. por dar varios puñetazos a diferentes rivales y F.O.R. por dar un bofetón en la cara al jugador visitante A.N. En el Bellvís fueron expulsados B.A.M., P.J.S.P., R.A. y A.N., todos ellos por agresiones con puñetazos, y en el caso de A.N. también por responder al bofetón recibido causando sangrado y una posible lesión nasal a su rival. El acta arbitral recoge que hubo más jugadores implicados en los altercados, aunque no pudieron ser identificados con claridad debido a la invasión de campo y al caos generado tras el final del partido.

A raíz de estos graves incidentes, el Pinyana 2021 expresó su “más firme condena” ante lo que califica como una “grave agresión” sufrida por uno de sus jugadores. En su comunicado, subraya que este tipo de hechos son “totalmente inaceptables” y contrarios a los valores del fútbol amateur. El club dejó claro que no tolerará ningún acto de violencia contra nadie de su entidad, y mostró su apoyo al futbolista afectado, así como a su familia y compañeros. Asimismo, el Pinyana 2021 reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que el fútbol amateur sea un entorno seguro en el que la violencia no tenga cabida.

Por su parte, el Bellvís también lamentó los hechos ocurridos, aunque señaló que “nos vemos en la obligación de contestar, ya que consideramos juego sucio hacer este comunicado eximiendo a vuestro club de toda culpa”. El Bellvís aseguró que no elude responsabilidades y que tomará “las decisiones que consideremos oportunas”. No obstante, insistió en que los incidentes fueron compartidos e “inaceptables”, afirmando que “hubo provocación y violencia por las dos partes”, y añadiendo que hubo “invasión de campo por parte de la afición local”, lo que provocó que “algunos de nuestros jugadores salieran perjudicados y con diversas contusiones”. El Bellvís acaba diciendo que el Pinyana “intenta hacer populismo y queriendo hacer creer que nuestro club fue el único culpable de los hechos”. Finalmente, el club visitante expresó que “esperamos que estos hechos no vuelvan a producirse” y que “no responderá a ningún comunicado más”.