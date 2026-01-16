El Barça pasa a cuartos ante un peleón Racing

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça sufrió más de lo esperado, pero cumplió y selló su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey tras imponerse por 0-2 a un Racing de Santander competitivo, intenso y fiel a las virtudes que lo mantienen como líder de Segunda División. Los goles de Ferran Torres y de Lamine Yamal, este último en la última acción del partido, evitaron una prórroga que estuvo a punto de materializarse de no ser por una intervención decisiva de Joan Garcia en el minuto 94 ante Manex Lozano. El aviso de la eliminación del Real Madrid en Albacete estuvo presente, y el Barça tuvo que sudar para seguir defendiendo su condición de vigente campeón.

El equipo de Hansi Flick, recibido con pasillo como reciente campeón de la Supercopa, pronto comprobó que el contexto exigía máxima atención. Pese a las rotaciones pensando en el duelo liguero ante Las Palmas, el Racing obligó al técnico alemán a recurrir a sus mejores recursos para evitar el susto. La primera parte fue equilibrada y de ritmo alto, con marcajes intensos y escasas ocasiones. El 0-0 al descanso reflejó lo visto sobre el césped. Ezkieta solo intervino justo antes del intermedio tras un disparo de Marcus Rashford, poco participativo pero autor de la mejor asistencia del primer tramo, que Dani Olmo no acertó a convertir.

Tras el descanso, el Barça dio un paso al frente. Flick corrigió la escasa producción del doble pivote y encontró en Fermín López el revulsivo necesario. Con más ritmo y espacios, llegaron las ocasiones: Lamine exigió a Ezkieta y Rashford rozó el gol. En el minuto 66, una lectura perfecta de Fermín habilitó a Ferran Torres, que firmó el 0-1 y dejó el campo inmediatamente después para dar entrada a Robert Lewandowski. Con Pedri, Raphinha y el delantero polaco, el Barça ganó claridad y amenaza.

Lejos de rendirse, el Racing reafirmó su ambición. Suleiman tuvo el empate, anulado como otros dos goles locales por fuera de juego. El Barça intentó dormir el partido, pero estuvo al borde del empate en un mano a mano que Joan Garcia resolvió de forma magistral. En la acción posterior, ya con el Racing aún lamentando la ocasión, una contra en superioridad sentenció el duelo con el 0-2 de Lamine Yamal. Otro equipo de Segunda volvió a exigir al campeón, pero el Barça salió indemne y aprendió la lección para no seguir el camino del Real Madrid.

“No esperábamos un Racing tan rocoso”

El delantero del Barça Ferran Torres, autor del 0-1, admitió que “no” se esperaban a un Racing de Santander “tan rocoso”. “La verdad que no nos esperábamos que fuese a ser tan rocoso. Habíamos visto que ellos al final se la jugaban y tal, nos ha sorprendido un poco que se encerraran tanto. Al final el partido ya estaba más roto, era un poco de tú a tú y menos mal que tenemos a Joan”, se sinceró ante las cámaras de Movistar Plus+.

El Albacete, único Segunda en cuartos

Con el campeón Barça y sin el subcampeón Real Madrid. Así será el bombo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26, cuyo sorteo tendrá lugar el lunes (13.00/Esport3 y Teledeporte) en Las Rozas con la presencia además de Atlético de Madrid, Athletic, Betis, Real Sociedad, Valencia, Alavés y Albacete. El conjunto manchego, verdugo del Madrid de Álvaro Arbeloa (3-2) en octavos de final, será el único representante de Segunda División.

El Valencia se impone 0-2 al Burgos

El Valencia se clasificó ayer para los cuartos de final de la Copa del Rey después de ganar por 0-2 en su visita al Burgos, con goles de Rubo Iranzo y de Sadiq Umar que neutralizaron el ímpetu de las gradas pese a la intensa lluvia caída en El Plantío. De hecho, el Valencia mitigó ese ambiente en el 10’ porque Rubo cabeceó un córner y cruzó su remate para alojar el 0-1 en la portería junto a un poste. Al inicio de la segunda mitad llegó el 0-2.