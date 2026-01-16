Esteve se mantiene en el Top 15 y Roma recorta diferencias

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El leridano Jordi Esteve está cada vez más cerca de alcanzar su objetivo: acabar por primera vez como piloto de camiones. Ayer acabó la undécima etapa, una especial de 346 kilómetros con salida en Bisha y llegada en Al Henkiyah, en la decimonovena posición absoluta, lo que le hizo perder dos posiciones y bajar hasta la decimoquinta plaza de la general, si bien mantiene el liderato de su categoría de T5-2. El otro leridano que queda en liza, Josep Solé, que corre el Dakar Classic, donde no prima la velocidad sino la regularidad, ayer acabó en la posición 44 y ocupa la 22 de la general.

En cuanto a la categoría de coches, Joan ‘Nani’ Roma (Ford) recuperó ayer la segunda plaza de la general y parte de sus opciones de pelear por el triunfo final tras recortarle más de cuatro minutos a líder, el catarí Nasser Al-Attiyah, que maneja todavía una renta de más de ocho minutos. En motos, el estadounidense Skyler Howes ganó la etapa y el argentino Luciano Benavides es el nuevo líder.