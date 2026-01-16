Una Cursa de la Serra estable

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Puigverd de Lleida celebrará el próximo 1 de febrero su ya tradicional Cursa de la Serra, que este año llega a su mayoría de edad. Después de dieciocho ediciones, la prueba se ha consolidado en el calendario provincial de carreras populares, siendo una de las más concurridas, ya que de nuevo alcanzará los 700 participantes en sus diferentes recorridos.

Según explicó ayer durante la presentación del evento Robert Pasqual, presidente de la Associació Esportiva Cultural de Puigverd de Lleida (AEC), las inscripciones prácticamente están cerradas, destacando el crecimiento que ha tenido el Trail, que se estrenó hace dos años y que en esta edición llegará a los 200 participantes. La prueba cuenta con un recorrido de 13 kilómetros y un desnivel positivo de 200 metros. Por su parte, la caminata, de 10 km, tendrá unos 150 participantes; mientras que otros 300 estarán repartidos entre las carreras de 6,5 y 10 km. Para complementar la jornada se celebrarán varias carreras infantiles con medio centenar de jóvenes.

El recorrido se desarrolla por todo por el término municipal de Puigverd de Lleida, con muy poco desnivel, y básicamente transcurre por campos frutales y pistas y muy poco de asfalto. La carrera de 10 km asciende hasta la cima de la Serra, mientras la de 6,5 no lo llega a coronar. Les carreras empezarán y acabarán en el campo de fútbol y darán el pistoletazo de salida a las 10.00 horas, con el inicio de la Trail, y a las 10.10 horas el resto de carreras. Habrá servicios de fisioterapia, duchas y guardarropa.