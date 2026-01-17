El Girona se lleva el derbi catalán en Cornellà

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Girona se impuso ayer por 0-2 ante el Espanyol con un doblete de Vanat de penalti y encadena su tercera victoria consecutiva, que le coloca en la novena posición de la clasificación con 24 puntos. Los de Míchel siguen invictos en este 2026, mientras que su rival, el Espanyol, sigue sin ganar con el cambio de año.

Los gerundenses se fueron al descanso por delante en el marcador después de que el delantero del Girona Vanat materializara una pena máxima que se repitió dos veces. Dimitrovic rechazó el primer lanzamiento, pero el colegiado lo mandó repetir dada la posición adelantada del guardameta blanquiazul.

Lo mismo sucedió en los instantes finales del partido. Yáser Asprilla, que ingresó en el minuto 73, fue derribado en el área y Vanat sentenció el partido en el añadido tras convertir el segundo penalti del duelo y firmar su doblete (0-2). Tras el gol, hubo tensión por el impacto de una botella lanzada desde la grada en el guardameta del Girona, Gazzaniga.