MOTOR
Jordi Esteve acaricia acabar su primer Dakar en camión
Superó ayer la penúltima etapa sin contratiempos y hoy será un trámite
El piloto leridano Jordi Esteve dio un paso decisivo para completar su primer Dakar en camión tras superar con solvencia una etapa de trámite de 100 kilómetros, marcada por la dureza del terreno. La jornada combinó tramos muy pedregosos con zonas de dunas técnicas, lo que obligó a optar por una estrategia conservadora.
Esteve completó la especial sin paradas ni incidencias, firmando una etapa limpia que le permitió finalizar en la 14ª posición, tanto en la jornada como en la clasificación general. “Era una etapa muy rompedora, pero hemos podido pasar todo bien”, destacó. A falta de una última etapa hoy de transición, el piloto se mostró satisfecho y optimista, agradeciendo el trabajo del equipo, del camión y de toda la cabina. El objetivo de terminar el Dakar como ‘finisher’ está cada vez más cerca.
Por otra parte, el piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) se hizo con el triunfo ayer en la categoría ‘Ultimate’ en la penúltima etapa, de 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu en Arabia Saudí, ampliando su ventaja sobre el catalán Nani Roma (Ford) hasta los 15 minutos, mientras el estadounidense Ricky Brabec (Honda) se impuso claramente en motos para acariciar su tercer ‘Touareg’.
En otro orden de cosas, el leridano Isidre Esteve y su copiloto Txema Villalobos (Repsol Toyota Rally Team) ya se encuentran en casa después de tener que abandonar por un accidente en la sexta etapa. “Cuando abandonas es difícil sacar lecturas positivas, porque lo que quieres es estar en carrera, pero la competición es así. Lo más importante ahora es pasar página y recuperarnos físicamente”, reflexionó Esteve, que centra ahora sus esfuerzos en la recuperación tras sufrir una fisura en el esternón y Villalobos un latigazo cervical, lo que obligó a ambos a permanecer varios días en Arabia Saudí por recomendación médica.