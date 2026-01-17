La Seu, sede europea de formación de técnicos

La Seu d’Urgell ha sido la adjudicataria de uno de los proyectos Erasmus+ que impulsa la Federació Internacional de Canoa (ICG) con fondos europeos, y que convertirá a la capital del Alt Urgell en la sede europea donde se formarán entrenadores en la modalidad de aguas bravas durante los dos próximos años. El proyecto urgelense fue uno de los 300 elegidos de entre más de 3.000 propuestas presentadas, quedando en el quinto lugar del ranking, lo que confirma la solidez de la propuesta.

Liderado por el Club Cadí Canoe Kayak, este proyecto Erasmus+ está sufragado con fondos europeos y dotado con 400.000 euros, de los que la entidad leridana ya ha recibido el 70 por ciento (el 30% restante lo ingresará al acabar) para poner en marcha la actividad, que tiene una duración máxima de dos años. El Cadí tendrá como socios colaboradores al club de Pau, en Francia, y a las federaciones española y francesa de piragüismo, con los que se repartirá la dotación económica y las tareas a realizar, mientras que la Federación Portuguesa será el cliente, ya que llevará a sus palistas y entrenadores a La Seu para adquirir conocimientos en las disciplinas olímpicas.

El proyecto tiene dos objetivos. Por un lado, la formación de técnicos y monitores de aguas bravas de nivel 1, lo que supondrá que “todo el mundo tendrá que venir a La Seu a formarse”, destacó el leridano Lluís Rabaneda, vicepresidente de la ICF e impulsor del proyecto. El otro objetivo “es que los portugueses vendrán a La Seu con su gente para entrenar y formarse en eslalon y kayak cross”.

El proyecto se presenta hoy (10.30) en el Parc Olímpic del Segre, donde está prevista también la primera reunión de todos los socios para definir los planes de trabajo y activar el proyecto.

El Parc del Segre aspira a ser un centro de excelencia de la ICF

Este proyecto Erasmus+ es un punto de partida de un objetivo mucho mayor y más ambicioso, que es que el Parc Olímpic del Segre se convierta en uno de los centros de excelencia de la Federación Internacional de Canoa (ICF), los llamados HUB. Actualmente solo hay tres funcionando en todo el mundo, uno en Columbus (Estados Unidos), de freestyle; otro en Pattaya (Tailandia) y un tercero en Hangzhou (China), estos dos últimos de eslalon y esprint.Para crear estos HUB, al que también aspiraría Sort para el freestyle y el descenso, la sede aspirante debe aportar un presupuesto anual de unos 75.000 euros con los que sufragaría una parte de las actividades, mientras que el resto y el sueldo de la persona que estaría al mando correrían a cargo de la ICF.