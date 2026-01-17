Un Real Madrid más ambicioso arrolla a un desconocido Barça

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Real Madrid se impuso anoche con autoridad al Barça (80-61) en la jornada 22 de la Euroliga, firmando un triunfo convincente que sirvió como desagravio tras el Clásico perdido el 4 de enero en la Liga Endesa. Los blancos construyeron su victoria desde el juego colectivo, con especial protagonismo de Walter ‘Edy’ Tavares y Usman Garuba, dominadores en ambas zonas. Tavares respondió de inmediato: seis puntos, dos rebotes y un tapón en menos de cinco minutos para impulsar un inicio fulgurante (10-2). El Barça reaccionó tras un tiempo muerto con ajustes interiores y logró recortar distancias, aunque el Real Madrid mantuvo el control y cerró el primer cuarto 21-14.

La segunda unidad local, liderada por Deck y Garuba, sostuvo la ventaja. Tras el intermedio, un amago de reacción azulgrana fue rápidamente sofocado por los blancos. Hezonja asumió galones ofensivos y devolvió la calma con acciones decisivas que ampliaron la diferencia hasta el 63-47 al final del tercer cuarto. El último periodo confirmó la superioridad del Real Madrid: Garuba brilló, Campazzo repartió juego y el Barça, errático y sin colmillo, se fue diluyendo. Con Alex Len cerrando el marcador, el Real Madrid selló una victoria clara que le deja con balance 14-8, igualado con su rival en la lucha por el play off.