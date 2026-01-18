Empate y gracias

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida sumó el noveno empate en Liga –el cuarto en los últimos cinco partidos– tras una segunda parte loca en el duelo que le enfrentó al Castellón B, el equipo que marca la salvación, a los mismos seis puntos de unos leridanos que, después de irse ganando por 0-1 al descanso, tuvieron que dar por bueno el empate. Fue así porque la derrota hubiera sido catastrófica y se hubiera producido de no ser por el penalti parado por Pau Torres en el minuto 74, después de detener otro el domingo pasado. Además, Moró Sidibé fue expulsado justo después y los de Gabri tuvieron que hacer un esfuerzo extra para mantener el empate, que les deja a cinco puntos del play out antes de que se complete hoy la jornada.

El duelo se revolucionó en la segunda parte, ya que los primeros 45 minutos fueron de mucho control, lo que derivó en pocas ocasiones. De hecho, las únicas acciones peligrosas fueron para el Atlètic Lleida. La primera en el minuto 5, cuando Alya Camara, escorado, encaró la portería, pero definió el mano a mano al lateral de la red. La segunda llegada, en el 25, terminó en el 0-1 de Marc Vargas, que en su segundo partido con el equipo se estrenó como goleador, después de una gran definición, picando el balón por encima del meta Torner desde fuera del área para establecer el 0-1.

Pero el segundo tiempo no podía empezar peor para los intereses leridanos. A los 50 segundos, una triangulación local terminó con un pase de la muerte que Montero empujó para poner el 1-1. Sin reacción visitante, Miguelón avisó en el 54 con un mano a mano que estrelló contra el cuerpo de Pau Torres, y dos minutos más tarde, otra combinación calcada al gol anterior terminó en el 2-1, esta vez con el acierto en la definición de Miguelón.

Tras el gol, Gabri sacudió el árbol con un cuádruple cambio, incorporando a los fichajes Jaume Pascual, Antonio Cotán –que debutaron– y Carlos Cobo, que se sumaron a Aser Palacios, Borja López y Vargas, titulares. Además, Igor Irazu también jugó por lo que el técnico de Sallent hizo jugar a las siete incorporaciones de invierno.

Con la urgencia de verse con el agua en el cuello, el Atlètic Lleida se lanzó al ataque y encontró el premio del 2-2 en el minuto 65. Bilal casi marca de gol olímpico y en el rechace del portero, Moró definió de volea para empatar el partido. Con todo por decidir, Pau Torres cometió un penalti, pero arregló el error parando la pena máxima.

Aun así, dos minutos después, Moró fue expulsado por doble amarilla. Jugando con diez hombres, los últimos minutos fueron un asedio constante por parte del filial castellonense, que tuvo la oportunidad de romper su mala racha que ya llega a ocho partidos sin ganar en el 86, con un tiro dentro del área de Alcira que Pau Torres salvó sobre la línea con una estirada felina, rescatando un punto que supone muy poco en la clasificación, pero que pudo ser aún mucho peor.

El técnico del Atlètic Lleida, Gabri García, dejó claro que “el empate no nos deja satisfechos”, aunque reconoció que “por cómo ha ido la segunda mitad, podemos dar el empate por bueno, porque Pau Torres nos ha vuelto a ayudar a puntuar parando el penalti”.

De hecho, el técnico de Sallent lamentó que “hemos dado un paso atrás en el aspecto defensivo, porque llevábamos días sin cometer errores en defensa”. “Hoy hemos vuelto a encajar nada más empezar la segunda parte y nos han hecho el 1-2 por desajustes defensivos”, añadió Gabri, que reclamó que “debemos aspirar a más y controlar mejor los partidos, porque sumando de uno en uno será muy complicado”.

El entrenador focalizó la crítica en la segunda mitad, porque consideró que “en la primera parte hemos hecho lo que tocaba y estábamos contentos con el 0-1 en el descanso, aunque nos ha faltado acierto para generar más peligro en acciones que se han dado”. No obstante, valoró que, tras el 1-2, “el equipo ha reaccionado y esto es lo positivo, aunque con la expulsión nos ha tocado defender el empate”.

Además, valoró positivamente la aportación de los nuevos fichajes, después de que todos tuvieran ayer minutos. “Los hemos incorporado porque creemos que nos harán ser mejores. Acaban de llegar y tienen que ir conociendo al equipo, pero estoy contento por cómo han venido. Hemos podido hacer cambios de garantías y esto lo echábamos de menos”, destacó.