Vuelta a la realidad en Voltregà

Tras dos victorias consecutivas en casa para inaugurar el año, el Pons Lleida vio frenado ayer su buen momento al caer derrotado en su visita al Votregà (4-2), que le supera en la tabla y le hace caer al noveno puesto. El equipo de Osona se impuso en un partido tenso y sin mucha continuidad en el que siempre llevó la iniciativa en el marcador. Pese a ello, los leridanos, que encadenan cuatro derrotas fuera, consiguieron llegar a un final igualado con el 2-2, pero perdieron las fuerzas en los minutos finales, en los que no pudieron participar ni Miguélez, por una brecha en la cabeza en los primeros minutos, ni Ojeda, que se retiró quejándose de la rodilla en el tramo final, aunque patinando sin ayuda.

La primera mitad tuvo muy poco que destacar, más allá de una doble azul al local Aleix Rodríguez y a Nico Ojeda, después de que Miguélez tuviera que dejar el partido por una brecha en la cabeza tras un golpe. El contador de faltas subía en cada equipo, pero no el de ocasiones y, en una de las pocas antes del descanso, Rodríguez estableció el 1-0. Los de Edu Amat salieron más activos de vestuarios y Moncusí firmó la igualada (1-1). La alegría duró poco, porque Armengol volvió a poner por delante a los locales a 18 minutos del final (2-1). Al Pons le costaba generar y tuvo su mejor ocasión con la directa por la décima falta local a 9.00 por el final. Ojeda la aprovechó (2-2), pero el Voltregà tuvo su oportunidad con otra directa por el mismo motivo tres minutos después. Tampoco erró Teixidó (3-2) y, con el Pons Lleida volcado, Rodríguez sentenció a segundos del final (4-2).

El Alpicat suma su primer punto fuera de casa

El Lleidanet HC Alpicat consiguió ayer su primer punto fuera de casa de la temporada en OK Plata tras empatar (1-1) en la pista del Geieg, que igualó el partido a seis minutos del final. Así, el equipo del Segrià, colista, ha sumado los cuatro puntos que tiene en la tabla en las dos últimas jornadas.