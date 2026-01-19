La Audiencia ratifica el archivo de la denuncia del Lleida CF contra Larrosa por el Camp d'Esports

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Audiencia Provincial de Lleida ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Lleida CF contra el auto del juzgado de instrucción número 2 que archivó la denuncia contra el alcade, Fèlix Larrosa; su jefe de gabinete, Xavier Batalla, y la teniente de alcalde Begoña Iglesias por presuntos delitos de falsedad documental y tráfico de influencias relacionados con la gestión del Camp d'Esports. Así, la Audiencia descarta que haya ningún indicio de los delitos denunciados y coincide con el magistrado instructor en el hecho de que “procede el sobreseimiento porque no hay indicios de la comisión de ningún comportamiento delictivo a la vista de las manifestaciones de la parte recurrente y de la documentación que se adjunta y que no hay nada que justifique el inicio y el mantenimiento de una investigación judicial, sin necesidad de practicar más diligencias”, según ha anunciado el ayuntamiento.

La Audiencia recuerda que el acuerdo de rescisión del contrato de cesión de uso del Camp d'Esports se produjo en 2022, con el anterior gobierno municipal. Este acuerdo ampara, dice, las acciones posteriores instadas desde el Ayuntamiento de Lleida.