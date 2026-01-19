Derrota inmerecida

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

El Balaguer encajó una dolorosa e inmerecida derrota ante el líder Singuerlín (1-2), en un duelo marcado por el nefasto arbitraje. Los rojillos acabaron jugando con 7 tras tres expulsados y un lesionado, que no pudo ser sustituido al haber agotado los cambios.

Los visitantes marcaron muy pronto en una jugada de estrategia, pero el Balaguer se recuperó bien del golpe y tomó el mando. Fruto de ese dominio, y tras varias ocasiones, llegó el empate en un buen remate de Angerri en el minuto 42. En la segunda parte no varió la decoración, con el Balaguer dominando y acercándose con peligro a la portería de Tomás, pero en el minuto 84 empezó el esperpento.

El árbitro obligó a Rosanes a abandonar el campo tras una falta pese a no haber recibido asistencia y al regresar a él, incomprensiblemente, le mostró la cartulina amarilla, que era la segunda, por lo que fue expulsado. Poco después, Fabregat y Romaní vieron la roja directa por protestar en el 89. Para colmo de males, el Balaguer no pudo sustituir a un jugador lesionado por haber agotado las ventanas de cambios, de manera que jugó con 7 jugadores los 13 minutos de tiempo añadido que concedió el árbitro. Para redondear el festival arbitral, en el minuto 103, el Singuerlín logró un gol fantasma que sentenció. “No estamos contentos con el arbitraje, pero son cosas que no podemos controlar”, dijo el técnico local Josete.