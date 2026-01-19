ATLETISMO
El Xafatolls, gran dominador
Ganó la 10K de la Cursa de l’Oli gracias a los hermanos Roc y Alba Bellostas, y la masculina de 5K con Albert Manresa. Participaron cerca de 550 atletas
La popular Cursa de l'Oli de Les Borges Blanques, que ayer alcanzó su vigésima tercera edición con cerca de 550 participantes, tuvo como gran protagonista a la Associació Atlètic Xafatolls. El club de Mollerussa copó tres de las cuatro victorias y cuatro de los seis podios de las dos distancias previstas de 5 y 10 kilómetros, que discurrieron por las calles y caminos cercanos a la capital de Les Garrigues.
Además, las victorias en la prueba de 10K tuvieron el mismo apellido, Bellostas, ya que los hermanos Roc y Alba fueron los más rápidos para llevarse el triunfo. Roc marcó un registro de 30:45 y aventajó en tres minutos y cinco segundos al independiente El Hassade Lamdassem, mientras que Roger Mirabet, del Club Triatló Prosan, completó el podio con 3:18 minutos de desventaja sobre el ganador. En féminas, Alba Bellostas se impuso con un crono de 36:32, superando en 3:54 minutos a su compañera del Xafatolls Emma Carreras, y en 4 minutos a Rosamari Carulla, del Altan Wear.
En los 5K, victoria de Albert Manresa, del Xafatolls, con un crono de 16:32, 3:19 minutos más rápido que el independiente Juanma Fernández y 3:31 sobre Víctor Ferrer, del Pons Thai Runners. En la categoría femenina triunfó Laura Quintana, del Triatló Cornellà, con un tiempo de 20:20, superando en más de 4 minutos a Ainara Suñé (CN Barcelona) y a la independiente Ericka Ávalos.