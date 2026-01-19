El Xafatolls, gran dominador

Momento de la salida de una de las dos distancias de que constaba la Cursa de l’Oli de Les Borges Blanques. - JORDI ECHAVARRIA

La popular Cursa de l'Oli de Les Borges Blanques, que ayer alcanzó su vigésima tercera edición con cerca de 550 participantes, tuvo como gran protagonista a la Associació Atlètic Xafatolls. El club de Mollerussa copó tres de las cuatro victorias y cuatro de los seis podios de las dos distancias previstas de 5 y 10 kilómetros, que discurrieron por las calles y caminos cercanos a la capital de Les Garrigues.

Además, las victorias en la prueba de 10K tuvieron el mismo apellido, Bellostas, ya que los hermanos Roc y Alba fueron los más rápidos para llevarse el triunfo. Roc marcó un registro de 30:45 y aventajó en tres minutos y cinco segundos al independiente El Hassade Lamdassem, mientras que Roger Mirabet, del Club Triatló Prosan, completó el podio con 3:18 minutos de desventaja sobre el ganador. En féminas, Alba Bellostas se impuso con un crono de 36:32, superando en 3:54 minutos a su compañera del Xafatolls Emma Carreras, y en 4 minutos a Rosamari Carulla, del Altan Wear.

En los 5K, victoria de Albert Manresa, del Xafatolls, con un crono de 16:32, 3:19 minutos más rápido que el independiente Juanma Fernández y 3:31 sobre Víctor Ferrer, del Pons Thai Runners. En la categoría femenina triunfó Laura Quintana, del Triatló Cornellà, con un tiempo de 20:20, superando en más de 4 minutos a Ainara Suñé (CN Barcelona) y a la independiente Ericka Ávalos.