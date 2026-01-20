Archivan la denuncia del Lleida contra Fèlix Larrosa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Lleida ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Lleida CF contra la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Lleida que, con fecha 14 de abril de 2025, acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones derivadas de la denuncia interpuesta por el club contra el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias; el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, y el jefe de gabinete de la Alcaldía, Xavier Batalla.

En su auto, que no permite otra apelación, las magistradas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial confirman íntegramente la decisión del juzgado instructor al considerar que “no existe indicio alguno de los delitos denunciados”, por lo que “procede el sobreseimiento” del caso. Además, subraya que, a la vista de las manifestaciones de la parte recurrente y de la documentación aportada, no concurre ningún elemento que justifique el inicio ni el mantenimiento de una investigación judicial, sin que resulte necesario practicar más diligencias.

La denuncia del Lleida CF hacía referencia a presuntos delitos de falsedad documental y tráfico de influencias. En concreto, el club sostenía que el jefe de gabinete del alcalde, Xavier Batalla, habría compatibilizado durante varios meses su cargo público con funciones de administración y participación en la sociedad Futbol Base Lleida 2019, SL, encargada de la gestión del Atlètic Lleida. Asimismo, el club denunciaba supuestas irregularidades en la documentación mercantil que acreditaba la salida de Batalla de la mencionada sociedad.

El recurso de apelación insistía en que estos hechos constituían, a juicio del Lleida CF, elementos objetivos y no meras hipótesis, destacando que Batalla fue nombrado jefe de gabinete el 20 de noviembre de 2023, manteniéndose como administrador de la sociedad hasta el 30 de noviembre y como socio hasta el 7 de marzo de 2024. No obstante, tanto el juzgado de instrucción como ahora la Audiencia Provincial han concluido que los hechos expuestos no permiten apreciar la existencia de infracción alguna, cerrando así la vía judicial en el ámbito penal.