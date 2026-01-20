El canterano Toni Vicente vuelve al Lleida CF
El club anuncia la vuelta del de la Seu d'Urgell, que había pasado por la Peña Deportiva de Santa Eulària (Ibiza), el Atlètic Lleida y el Mollerussa
El Lleida CF ha anunciado este martes por la tarde que Toni Vicente, canterano del club, vuelve al primer equipo después de ficharlo en este mercado invernal.
Vicente, de 26 años, llega al club dos años más tarde de marcharse hacia la Peña Deportiva de Santa Eulària, en Ibiza, donde pasó media temporada, para después volver a la ciudad, pero en este caso, al Atlètic Lleida, y después de estar una temporada hacia el Mollerussa, club que dejó hace justo un par de semanas.
Antes de marcharse hacia Ibiza, Toni Vicente (La Seu de Urgell (30/05/1999) pasó 11 temporadas en el Lleida, desde la categoría infantil. Tenía 13 años cuándo se incorporó a las filas de la base del Lleida CF y fue escalando hasta debutar en el primer equipo en noviembre del 2020, en un Lleida - Llagostera que acabó con victoria leridana 1-0. La siguiente temporada (la 2021-22) pasó a ser el capitán del primer equipo. Toni Vicente es hijo del desaparecido Emili Vicente, jugador y entrenador de la UE Lleida, que pone nombre al trofeo de pretemporada "Emili Vicente".