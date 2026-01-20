El Atlètic Lleida destituye a Gabri por la mala situación del equipo, penúltimo de 2ª RFEF

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Gabri García ya no es el entrenador del Atlètic Lleida. La directiva y el área deportiva del club tomaron la decisión a última hora de ayer, a consecuencia de los pésimos resultados ligueros que han dejado al conjunto de Cappont en la penúltima posición de la tabla con 15 puntos, a ocho de la salvación directa, tras encadenar ocho jornadas sin ganar. Su última victoria fue el 15 de noviembre frente al Andratx (3-2).

La destitución del técnico de Sallent de Llobregat llega después de que la institución leridana le ratificara en el cargo antes del duelo ante el Sant Andreu, el pasado 13 de diciembre.

Un mes después, y viendo que la situación se ha agravado, el club ha decidido prescindir de sus servicios. “Hace falta dar un nuevo impulso al banquillo con el objetivo de revertir la situación en el tramo decisivo de la temporada”, señaló el club en el comunicado de despedida.

Asimismo, apuntó que la mala situación del equipo no responde al trabajo del cuerpo técnico, sino que es el cúmulo de muchas circunstancias. “El hecho de ser un equipo nuevo en la categoría, la plaga de lesiones sufrida durante la primera vuelta, la carga física de las eliminatorias de Copa Federación y Copa del Rey ante el Espanyol, así como circunstancias secundarias, han condicionado el rendimiento del equipo”, añadió el Atlètic Lleida.

Con esta decisión, Gabri dice adiós al Atlètic Lleida tras 61 partidos a cargo del primer equipo. El técnico barcelonés llegó al Ramon Farrús en julio de 2024, procedente del Guangxi Pingguo chino, y en su primera temporada consiguió dejar al equipo leridano en segunda posición del grupo 5 de Tercera RFEF y lo metió en el play off de ascenso, donde el Badalona lo eliminó a las primeras de cambio (3-2).

Sin embargo, después de que el Atlètic Lleida comprara la plaza que dejó vacante el Lleida por su descenso administrativo de Segunda RFEF, el Gabri García fue el elegido para liderar el nuevo proyecto en la cuarta categoría, que por el momento sigue sin levantar el vuelo.

El Atlètic Lleida mostró su agradecimiento a Gabri por “su implicación y profesionalidad” y le deseó “mucha suerte” en el futuro. Asimismo, anunció que en breve desvelará el técnico que se hará cargo del equipo hasta final de temporada.