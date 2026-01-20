Jordi López, nuevo entrenador del Atlètic Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha hecho oficial la incorporación de Jordi López Felpeto (Cardedeu, 28 de febrero de 1981) como el nuevo técnico del primer equipo. Esta determinación, que se hace efectiva a partir de este martes, se produce para relevar a Gabri García y forma parte de una reestructuración significativa de la plantilla y el cuerpo técnico. La meta primordial es proporcionar al conjunto nuevos medios para encarar la segunda mitad de la temporada 2025-26 y, de esta forma, competir por la permanencia y abandonar la zona de descenso.

López, de 43 años, suma al banquillo del Atlètic Lleida una extensa y sólida trayectoria en el fútbol catalán y español, tanto en su etapa como futbolista profesional como, posteriormente, en su rol de preparador. Su formación en ambientes de alta competición lo llevó a las categorías de base del FC Barcelona B y el Real Madrid Castilla.

Como jugador profesional, compitió en la Primera División con clubes de prestigio como el Sevilla FC, el RCD Mallorca y el Racing de Santander. Además, disfrutó de una destacada trayectoria internacional en diversas ligas europeas, vistiendo las camisetas de equipos como el Queens Park Rangers, el Swansea City y el Vitesse Arnhem. Antes de retirarse, fue un elemento fundamental en la UE Llagostera y concluyó su carrera en el CE Sabadell.

Trayectoria en los banquillos

Su paso a la dirección técnica se inició en 2018, cuando se unió al Cornellà como segundo entrenador. Durante tres campañas, fue una pieza clave en los logros del club, colaborando en la disputa de tres play-offs consecutivos de ascenso a Segunda División. En junio de 2021, dio el salto como primer entrenador al Terrassa, donde permaneció hasta 2023. Posteriormente, estuvo al frente del CF Badalona en la 3ª RFEF, conjunto con el que firmó una temporada muy notable por su rendimiento y resultados, y con el que, curiosamente, eliminó al Atlètic Lleida en los play-offs de ascenso.

Refuerzos clave para la permanencia

La modificación en la dirección técnica no es la única novedad en el Atlètic Lleida. La dirección deportiva ha fortalecido la plantilla del primer equipo, sumando, hasta la fecha, siete nuevas incorporaciones.

Agenda inmediata del nuevo técnico

Jordi López tiene programadas las primeras reuniones con el cuerpo técnico del Atlètic Lleida para iniciar la planificación de esta nueva etapa. Mañana miércoles dirigirá su primera sesión de entrenamiento con la plantilla. Más tarde, a las 13:00 horas, se llevará a cabo su presentación oficial en la sala de prensa del estadio Ramon Farrús, donde compartirá sus primeras impresiones y objetivos.