Les homenajea a su piloto Mari Boya, tras su ascenso a la Fórmula 2

Mari Boya, que este año debutará en la Fórmula 2, la antesala de la F1, recibió un homenaje en su localidad natal, Les. El ayuntamiento del municipio aranés quiso reconocer su prometedora trayectoria, que le ha llevado a finalizar tercero la pasada campaña en F3 y a convertirse en el primer piloto de la historia de la academia de Aston Martin. Organizó una recepción en el consistorio y un acto posterior abierto al público.

El joven piloto firmó en el libro de honor de la localidad en la primera parte protocolaria y después fue el protagonista de una charla en el salón de actos, que se llenó con unas 200 personas. En ella, Boya repasó su trayectoria profesional hasta llegar a la categoría de plata del automovilismo esta temporada y recibió una placa conmemorativa.