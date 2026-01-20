Marc Márquez busca “rendir al máximo” con la nueva Ducati

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Ducati Lenovo presentó ayer en Madonna di Campiglio la Desmosedici GP de 2026, un acto protagonizado por Marc Márquez y ‘Pecco’ Bagnaia, sus dos pilotos. El de Cervera, vigente campeón del mundo, fue uno de los grandes focos de atención en un evento que marca el inicio de una temporada especial para Ducati, que celebrará su centenario con un diseño denominado ‘rojo centenario’ y dos bandas blancas de inspiración histórica.

“Una moto rápida siempre es una moto bonita. El objetivo es rendir al máximo para celebrar el centenario de Ducati como se merece”, aseguró Márquez, que afronta su segunda campaña en el equipo oficial. El leridano valoró de forma muy positiva el nuevo diseño y se mostró confiado tras un invierno en el que ha trabajado intensamente para dejar atrás la lesión que le impidió terminar el pasado campeonato. “Estoy cada vez mejor. He trabajado muy duro para llegar en condiciones y todo va por buen camino. El primer objetivo es empezar bien la temporada”, explicó.

Márquez destacó que llega al curso 2026 con mayor tranquilidad. “Este año me siento más relajado. Tenemos muchas ganas de empezar y seguir en la línea en la que terminamos”, añadió el nueve veces campeón del mundo, que ya ha iniciado conversaciones para negociar la renovación de su contrato, que acaba a final de temporada.

El director general de Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, subrayó la exigencia de una temporada marcada por el centenario y el ADN ganador de la marca. El CEO de Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, destacó el simbolismo del ‘rojo centenario’ como unión entre pasado y presente de la firma.