Plantilla y staff del Hiopos Lleida visitan la sede del patrocinador

Redacció

Toda la plantilla y el staff del Hiopos Lleida, junto a Albert Aliaga y Toni Cudós, presidente y vicepresidente del club, visitaron ayer las instalaciones del patrocinador principal. La jornada comenzó con la bienvenida de Andreu Pi, presidente de A&K Holding, y Meritxell Pi, directora general financiera y de acción corporativa. Después hubo un recorrido por el showroom y finalizó con la visita al museo del cálculo de la empresa.

