El AEM consigue una victoria trabajada para salir de la zona de descenso (0-1)

El AEM ha conseguido una victoria crucial a domicilio en la decimosexta jornada de la Primera RFEF Femenina, imponiéndose por la mínima (0-1) en el Vila-real CF. El solitario gol de María Lara en el minuto 30 ha sido decisivo para el conjunto leridano, que ha sabido defender con solidez su ventaja a lo largo de todo el partido disputado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Este triunfo permite al equipo salir de la zona de descenso.

El partido, marcado por un viento lateral que ha influido en el juego, ha empezado con un Vila-real más incisivo, generando las primeras ocasiones claras. No obstante, el AEM ha ido de menos además, adaptándose mejor a las condiciones y encontrando su momento para golpear. Lucía Alba ha sido clave para mantener el marcador a cero en los primeros compases, mientras que las leridanas, con paciencia, han construido la jugada que culminaría en el gol de la victoria.

Primera parte: Resistencia y efectividad leridana

Los primeros minutos han sido dominados por las locales, con una doble ocasión en el minuto 14 que ha exigido la mejor versión de Lucía Alba. La portera del AEM ha salvado un potente chute de Sara Medina y la defensa leridana ha rehusado la segunda oportunidad de Nerea. Poco después, en el minuto 17, un mal control de Lauris ha acabado a manos de Lucía a Alba, sin más peligro. El AEM ha tardado en responder, con la primera llegada al minuto 25 a cargo de Paula Ransanz, que Montse Quesada ha atrapado sin problemas. La insistencia leridana ha tenido su recompensa en el minuto 28, cuando una recuperación de Cintia Hormigo ha estado a punto de significar el primer gol.

Finalmente, en el minuto 30, ha llegado el gol que abriría el marcador. Después de una jugada en pelota parada, el primer remate se ha estrellado en el palo, pero María Lara ha aprovechado el rechazo para enviar la pelota al fondo de la red, poniendo el 0-1. El AEM ha podido ampliar la ventaja antes del descanso, con un chute lejano de Ransanz en el minuto 36 que Quesada ha parado, y una robada de Noe en el minuto 39 que una defensa ha evitado que se convirtiera en remate. El tramo final de la primera parte ha sido marcado por la lesión de María Lara, que ha tenido que ser sustituida por Marta Charle en el minuto 42, y dos tarjetas amarillas para Laura Blasco (AEM) y Nerea (Vila-real) en los minutos 45 y 45+3, respectivamente.

Segunda parte: Sólida defensa y ocasiones para sentenciar

En la reanudación, el AEM se ha mostrado muy cómodo defendiendo su ventaja, sin renunciar a buscar el segundo gol. Las leridanas han tenido varias oportunidades para sentenciar el partido. En el minuto 60, un remate de Paula Ransanz se ha marchado desviado por poco, y en el minuto 63, una nueva llegada a pelota parada ha culminado con un remate de Vero que fregó el palo de la portería de Quesada. El Vila-real ha intentado reaccionar con un triple cambio en el minuto 70, dando entrada a Macías, Martuka y Querol en sustitución de Lauris, Alexia y Aixa.

A pesar de los cambios locales, el AEM ha seguido generando peligro. En el minuto 74, María Amaya ha rematado de primeras, pero la pelota se ha marchado fuera. El Vila-real ha tenido una de sus pocas ocasiones claras de la segunda parte en el minuto 79, con un chute de Martuka que Lucía Alba ha parado con seguridad. Los últimos minutos han visto más cambios en ambos equipos, con la entrada de Figols por el Vila-real al minuto 80, y las sustituciones de Honoka Yonei i Nora por Laura Blasco i Cintia Hormigo en el minuto 85, y Alba de la Fuente por Evelyn en el minuto 90 por parte del AEM.

En el tiempo añadido, el AEM ha estado a punto de marcar el segundo gol. En el minuto 92, un chute de Marta Charle ha forzado un córner, y en la jugada posterior, en el minuto 93, Quesada ha salvado el segundo en un remate en propia puerta de Poulsen. Finalmente, el marcador no se ha movido, confirmando la victoria por la mínima del AEM en un partido donde la efectividad y la solidez defensiva han sido claves.