El Pons Lleida, a encarrilar los cuartos en Portugal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida, actual referente en la WS Europe Cup con sus tres títulos y récord absoluto de presencias en finales a cuatro de la antigua CERS (6), inicia hoy la eliminatoria de cuartos de final en la pista del conjunto portugués Sanjoanense. El partido se disputará a las 19.00 horas y determinará buena parte de las opciones leridanas para alcanzar la Final Four de este año. La vuelta se disputará el sábado 7 de febrero en el pabellón Onze de Setembre a las 20.30 horas.

El equipo listado aspira no solo a mantenerse como el equipo más regular de las últimas ocho ediciones, salvo 2023 cuando compitió en Champions, sino también a obtener una nueva oportunidad para sumar su cuarto título continental. Una hazaña, hasta la fecha, que nadie ha conseguido en esta competición continental.

A pesar de la última derrota el pasado sábado ante el Voltregà por 4-2, el vestuario leridano transmite confianza tras arrancar el año con dos victorias de prestigio frente a Reus Deportiu y Noia Freixenet. El técnico, Edu Amat, destacó que “el equipo ha sabido competir en los tres partidos disputados tras el parón navideño”, incluido el último compromiso, a pesar de no sumar puntos en Sant Hipòlit.

Enfrente, el conjunto portugués del Sanjoanense accedió a estos cuartos tras superar con solvencia al francés Coutras. Logró un 5-2 en casa y sentenció la serie ganando 1-3 en Francia, ambos encuentros disputados en noviembre. Sin embargo, el equipo atraviesa una mala racha en su liga, acumulando cuatro derrotas consecutivas. Sanjoanense ocupa actualmente la décima posición en la tabla, a solo cuatro puntos del descenso, y ha encajado goleadas ante rivales de la zona alta como Barcelos (8-0) y Oporto (11-4).

Por su experiencia, Darío Giménez, ex del Barcelos y ahora en Pons Lleida, señaló que “Sanjoanense es un equipo siempre duro, especialmente en su pista, que suele presentar un pabellón lleno”.

En este sentido, el técnico listado Edu Amat subrayó que “el ambiente en Portugal, lejos de ser un problema, será un factor motivador, ya que competir en pabellones llenos siempre incentiva al deportista”.