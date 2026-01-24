Hiopos Lleida se impone por la mínima en el Burgos de la mano de James Batemon (73-72)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha conseguido una ajustada victoria por 73 en 72 contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos. El partido, disputado en el Espai Fruita Barris Nort, ha mantenido la emoción hasta el último segundo, con una actuación destacada de James Batemon que ha sido fundamental para el triunfo local.

Ante una afición entregada, con 5.995 espectadores llenando las graderías, el equipo leridano ha demostrado su capacidad de resistencia en un enfrentamiento de alta intensidad. La diferencia mínima en el marcador final refleja la igualdad entre ambos conjuntos, que han luchado por cada posesión durante los 40 minutos de juego.

En el apartado individual, James Batemon ha sido el gran protagonista del Hiopos Lleida, con 30 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en 36 minutos de juego, demostrando una efectividad crucial en los momentos decisivos. Por parte del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Samuels ha liderado la anotación con 15 puntos, mientras que Happ ha destacado con un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes, oye al jugador más valorado de su equipo. Otras aportaciones significativas para los leridanos han sido los 11 puntos y 8 rebotes de John Shurna, y los 12 puntos y 3 recuperaciones de M. Ejim, entre ellos la canasta ganadora, que han contribuido decisivamente a la victoria local.