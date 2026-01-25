“Han creído hasta el final”

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida, quiso empezar “dando la enhorabuena a los jugadores y al equipo por una victoria muy importante”, destacando desde el inicio que el contexto no era sencillo: “Llegábamos con las fuerzas justas, con muchos jugadores tocados”, dijo. El técnico recordó que el San Pablo Burgos “estaba en un buen momento” y que eso se notó especialmente en la primera parte "yendo siempre un punto por detrás de ellos. Dominaban el ritmo y nos ha costado mucho leer el tipo de defensa que nos estaban haciendo”, comentó.

El cambio llegó tras el descanso. “En la segunda parte hemos empezado con una defensa zonal y creo que ha dado otro aire al partido. Ellos se han paralizado un poco”, dijo. El partido se decidió en un tramo final de máxima tensión, con el pabellón jugando un papel clave. “Ha sido un partido de errores, de trabas, de sufrir, sufrir y sufrir, y gracias al empuje de la gente en los instantes finales hemos sido capaces de darle la vuelta al marcador”.

Sobre su expulsión, fue contundente: “Yo creo que nos estaban pitando faltitas. Al mínimo contacto a nosotros nos pitaban y ellos se han pasado el partido metiendo manos. Yo veía un cinco a uno en faltas en el marcador y me he enfadado y ya está”, sentenció. El técnico cerró la rueda de prensa poniendo en valor el esfuerzo colectivo y el momento del equipo: “Las piernas ya no responden, pero el corazón sí quería. Todos han hecho ese esfuerzo extra”. Y dio contexto al triunfo: “Llevamos ocho victorias en la primera vuelta. Está muy bien para el club que somos. No estamos súper consolidados en la categoría”, aseveró.

Recogida de ropa con fines solidarios

Muchos de los aficionados que ayer asistieron al partido entre el Hiopos Lleida y el Recoletas Salud San Pablo Burgos participaron en la iniciativa solidaria impulsada desde el club con el objetivo de recoger ropa, calzado y complementos deportivos, ya sean camisetas, pantalones, chándales, bambas o mochilas, entre otros. Al partido asistió el esloveno Luka Rupnik, exjugador del club en la etapa de LEB.

Minuto de silencio por los accidentes de tren

Antes de que la pelota se pusiera ayer en juego en el Barris Nord se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida.

El Granada se hunde y triunfo del Girona

El Granada encajó ayer ante el Bilbao en casa la decimosexta derrota de la temporada (solo ha ganado un partido), lo que le hunde en la última posición, mientras que el Girona se impuso en Zaragoza y el Real Madrid arrolló al Breogán.