El Hiopos Lleida se regaló ayer una victoria épica (73-72) para cerrar una enorme primera vuelta, casi con tantas victorias como derrotas (8/9). El equipo de Gerard Encuentra sumó ayer la octava de la temporada, tercera consecutiva que le da media permanencia, después de remontarle 13 puntos a un Burgos que sigue marcando la zona de descenso y que ahora deja a cinco triunfos. Y todo ello en un Barris Nord abarrotado, que por segunda vez esta temporada colgó el cartel de todo vendido y disfrutó como nunca con un equipo que está a una sola victoria del play off.

Los dos equipos arrancaron con un ritmo vertiginoso, sin pausas y con canastas en uno y otro lado, pero también con imprecisiones, más en los leridanos, que salieron con una pizca de ansiedad. La igualdad fue la tónica de buena parte del primer cuarto, si bien los burgaleses, conscientes de que una derrota les descolgaba de la lucha con los de burdeos, apretaron al final y gracias al acierto de Gudmundsson y Meindl cerraron el periodo con siete puntos arriba (16-23).

El Hiopos, que estaba tirando de los puntos de Batemon (ocho en el primer cuarto), dio muestras de recuperación en el inicio del segundo asalto. Un parcial de salida de 7-2 redujo la renta a tan solo dos puntos (23-25), pero de nuevo la precipitación y la dificultad para cerrar el rebote defensivo permitió al Burgos volver a recuperar terreno y situarse ocho arriba (24-32). Encuentra había movido prácticamente a todo el banquillo sin encontrar soluciones. Tampoco las encontró después del tiempo muerto que se vio obligado a pedir cuando su rival ya dominaba por diez (25-35, m.15), después de dos triples seguidos de Jackson que completaban un parcial de 2-10.

El equipo estaba bloqueado y excesivamente ansioso, quizás presionado porque una victoria le daba ya media salvación y cuando se vio con una desventaja sustancial, apeló a las individualidades y el resultado no fue el esperado. Las malas decisiones y el poco acierto contribuyeron a que el cuadro de Porfirio Fisac alcanzara su máxima renta, 13 puntos (28-41) de la mano de un activo Corbalán, que fue quien cerró el cuarto con tres tiros libres postreros para mantener la renta por encima de la decena (31-43), después de una falta personal infantil de Paulí que desesperó a Encuentra.

El paso por los vestuarios fue una liberación para el Hiopos, que regresó con otra cara y en dos minutos opositó de nuevo a la victoria con un parcial de 8-0, con sendos triples de Shurna y Batemon y una canasta de Diagne (39-43). Fisac, al que se le atragantó la zona leridana, paró el partido, pero los de burdeos estaban en modo remontada y Shurna y Diagne alargaron el parcial hasta un 12-2 que apretó el marcador (43-45).

El Barris Nord estaba encendido, pero apareció Samuels para bajar dos grados la temperatura y liderar un parcial de 8-0 que volvía a situar la ventaja en diez puntos (43-53). El partido iba de rachas y de intercambio de golpes. El Hiopos encajó bien el del rival y, tras un tiempo muerto de Encuentra, volvió a replicar con sendos triples seguidos de Shurna y Sanz y un mate de Batemon tras asistencia de Walden que restablecía la igualada (53-53) y ponía al público en pie.

Aún quedaba mucho por jugarse. Happ tiró de veteranía y logró que su equipo afrontara el último asalto con tres puntos arriba (55-58), ventaja que aniquiló un Batemon descomunal en el arranque del cuarto. El Burgos resistía y volvió a coger ventaja, que osciló entre los 4 y 5 puntos, hasta que irrumpió en la fiesta Ejim. El canadiense, poco después de que Encuentra se fuera de la pista excluido por dos técnicas seguidas, se la jugó en el poste bajo y aprovechó su ventaja sobre Neto para encadenar seis puntos y situar el 69-68 a 1:50 para el final. El Burgos respondió y Neto y Meindl recuperaron tres puntos de renta (69-70), pero Batemon, con dos tiros libres, situó el 71-72. Walden taponó una acción de Meindl que acabó en canasta de Ejim para ponía el definitivo 73-72, pero aún quedaban casi 8 segundos y Corbalán tuvo la última para ganar, pero Shurna, providencial, le colocó un tapón que vale una victoria y media permanencia.