Salarich correrá la Copa de Europa de Baqueira antes de acudir a los JJOO

Los esquiadores de la Federación Española Quim Salarich, Juan del Campo, Tomás Barata, Roger Barceló, Luken Garitano y el leridano Marc Ubeira competirán los días 3 y 4 de febrero en los dos slaloms de Copa de Europa FIS que se disputarán en el Stadium Fernández Ochoa de Beret, con una participación de corredores de talla mundial, algunos de ellos habituales de la Copa del Mundo. Será la última competición de Salarich antes de afrontar los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina.

La estación de Baqueira Beret trabaja desde inicio de invierno en la preparación específica del Stadium, con el objetivo de garantizar las condiciones óptimas y en igualdad de condiciones para todos los participantes, acorde a las exigencias técnicas de una competición FIS de máximo nivel. En este sentido, y tras las fuertes nevadas, se está tratando el terreno mediante un proceso de riego, compactación y pisado específico, con el objetivo de obtener una superficie dura y homogénea de calidad “hielo” necesaria que permita desarrollar las competiciones con todas las garantías.

Entre los participantes estarán dos representantes leridanos, el aranés Marc Ubeira, de 19 años, y el barcelonés Tomàs Barata, de 22, ambos pertenecientes al CAEI de la Val d’Aran.