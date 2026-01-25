¡¡¡Supercampeonas!!!

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona derrotó (2-0) al Real Madrid ayer en la final de la Supercopa de España Iberdrola celebrada en el Estadio Skyfi Castalia, estirando su dominio en el torneo, en el fútbol nacional y en los Clásicos, a pesar de los momentos del rival. Esmee Brugts, con un cabezazo a saque de esquina cerca de la media hora, y Alexia Putellas, de penalti ya en el 94’, dieron la sexta Supercopa de siete disputadas al Barça para mantener la sequía de títulos de las blancas. El Madrid apretó de inicio y en la reanudación, pero sobrevivió con las paradas de Misa Rodríguez. El primer título del curso dejó esa sensación de igualad de los últimos Clásicos, pero el Barça alargó su hegemonía.

Las azulgranas son el equipo con más supercopas y han ganado todas las finales que ha disputado, con un pleno de seis y cinco de ellos de manera consecutiva (2020, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026). Diez son los títulos que tiene el Barça de Liga, once de Copa de la Reina y tres de Liga de Campeones. Además, también tiene once títulos de la Copa de Catalunya y una Copa Generalitat.

Tras el partido, el entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, se mostró “muy contento” con momento de su equipo, después de superar a un Real Madrid que, cada vez que se enfrentan, “es mejor”. “Ha sido un partido muy disputado. Ellas nos han venido a buscar, pudimos atacar la profundidad. Hemos hecho un partido completo, con momentos de claro dominio, en el segundo tiempo pudimos sentenciar la final. Ellas han hecho cosas buenas también”, dijo en rueda de prensa en Castellón.

Porsu parte, el entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, reconoció que se van “muy enfadados”, porque considera que podrían haber ganado. “Hemos hecho un partido muy bueno, pero para jugar contra el Barcelon hay que hacer un partido perfecto”, dijo.