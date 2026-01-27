Abel Moga, séptimo en la prueba del Freeride World Tour de Val Thorens

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El aranés Abel Moga fue uno de los grandes protagonistas en Val Thorens, cita clave previa al primer Mundial de Freeride en Andorra. Moga firmó un brillante Top 7 en una competición de máxima exigencia, destacando con su ya característico frontflip en una bajada que muchos riders no pudieron completar. Con este resultado, el freerider aranés se sitúa undécimo del ranking general con 8.120 puntos, dentro del corte provisional para asegurar su presencia la próxima temporada.

Tras la prueba, Moga, que hizo una bajada muy inteligente, dijo estar “muy contento con mi séptima posición, he cumplido lo que quería que era estar en el Top 10. He escogido una línea un poco diferente, sólida y algo más sencilla de ejecutar. Es un buen resultado y ahora a seguir así”.

Por su parte, la aragonesa Núria Castán terminó en el Top 5 de esta prueba francesa gracias a su gran fluidez en línea, a pesar de no contar con el factor suerte a favor. Está a pocos puntos de superar el corte que marca la australiana Michaela Davis-Meehan. Castán valoró su bajada explicando que “en mi caso no ha salido como esperaba. Iba decidida a llevar a cabo lo que quería hacer, pero no he tenido suerte”.